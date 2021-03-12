12 Mart 2021, Cuma
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tribünde
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugünkü mücadelede kulübedeki yerini alamayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugünkü mücadelede kulübedeki yerini alamayacak. Geçen hafta Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep FK maçında dördüncü sarı kartını gören Sergen Yalçın cezalı olduğu için, bu akşam yedek kulübesinden talimat veremeyecek ve karşılaşmayı tribünde kendine ayrılan bölümden takip edecek.
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