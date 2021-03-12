12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tribünde

Sergen Yalçın tribünde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

Teknik Direktörü , bugünkü mücadelede kulübedeki yerini alamayacak.

Teknik Direktörü , bugünkü mücadelede kulübedeki yerini alamayacak. Geçen hafta 'ta oynanan maçında dördüncü sarı kartını gören Sergen Yalçın cezalı olduğu için, bu akşam yedek kulübesinden talimat veremeyecek ve karşılaşmayı tribünde kendine ayrılan bölümden takip edecek.

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