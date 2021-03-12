Beşiktaş için flaş yorum! "Şampiyonluklara ambargo koyabilir"
Süper Lig'in 29. haftası geride kalırken, Beşiktaş en yakın rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulunuyor. 1 maçı eksik bulunan siyah-beyazlılar, ezeli rakiplerine karşı avantaj yakalamış durumda. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da, Beşiktaş'ın performansını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN DOĞRU YOLU
Beşiktaş, bugün çok önemli bir maça çıkacak. Tabii ki, son şampiyon Başakşehir maçı kolay olmayacak. Şampiyonluk yarışı yeni başlıyor. Bir maç eksiği olmasına rağmen ligde liderlik koltuğunda oturan Kara Kartal, şu anda şampiyonluğun en büyük favorisi...
Bazıları şiddetli itiraz etse de futbola 50 yılını vermiş olan bendeniz bunu aylar önce görmüş ve gazetem Fotomaç'ta üstüne basa basa belirtmiştim. Ama futbolda dün yok bugün var. Zorlu patikalar aşıldı ama denize ulaşmak için daha yol uzun...
Teknik direktör Sergen hocanın takıma güven aşılaması ve her fırsatta oyuncularıyla gurur duyduğunu söylemesi çok doğru bir yaklaşım. Şu ana kadar Sergen Yalçın 10 puanlık bir performans gösterdi.
Bu başarıda; başta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin takıma verdikleri destek de çok önemli. Zaman zaman çok eleştirilse de uzun lig maratonunda Sergen Yalçın'ın rotasyona girmesini çok doğru buluyorum. Cenk Tosun'un takıma katılması da çok büyük artı olacak. Kim derdi ki, sezon başında yerden yere vurulan Welinton'un performansı bu seviyelere çıkacak?
Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluğu, kulübün geleceği açısından çok değerli olacak. Kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması maddi yönden çok önemli ekonomik bir rahatlama sağlayacaktır.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz gün; bundan sonra az ve öz transfer yapacaklarını, öz kaynak düzeniyle kulübü başarıyı hedeflediklerini açıklaması beni daha da heyecanlandırdı. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İşte Necip, İşte Rıdvan, işte Ersin... Azad Demir ve Egemen Tutar gibi genç yıldızlar da geliyor.
Beşiktaş iyi bir altyapı projesi ve geleceği parlak genç yetenek transferleriyle hem uzun yıllar şampiyonluklara ambargo koyabilir, hem de futbolcu satışlarıyla Avrupa'nın kıskandığı bir kulüp haline gelebilir. Bakın Porto... Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi adını çeyrek finale yazdırdı. Hem üretiyorlar hem de kazanıyorlar. Beşiktaş'ın da rotası bu doğru yol olmalı.
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