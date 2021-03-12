12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş keskin virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Kartal keskin virajda! İşte Yalçın'ın Başakşehir maçı 11'i
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

Beşiktaş'ta son dakika haberi.. Bir maçı eksik olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Kartal, rakibini devirerek hem farkı korumak hem de derbisine moralli çıkmak istiyor. İşte 'ın Başakşehir 11'i...

'in lideri Beşiktaş, 30'uncu haftanın açılış maçında 'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve tarafından yönetilecek. Bir maç eksikle 29 haftada 60 puana ulaşan siyah-beyazlıların öncelikli hedefi lig şampiyonluğu olsa da, Beşiktaş camiası kupayı da kazanıp sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamanın hesabı içinde. Siyah- beyazlılar Başakşehir maçında 5 maçlık kazanma serisini de bozmadan devam etmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER
BAŞAKŞEHİR - , , Ponck, , , , , , , , Crivelli

BEŞİKTAŞ - , Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

SON 5 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, bugünkü zorlu mücadeleyi kazanması durumunda, hem şampiyonluk yarışındaki takipçileri ile arasındaki puan farkını korumuş olacak, hem de önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisine moralli çıkacak. Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İH. Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Y. Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0) ve Gaziantep (2-1) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

Beşiktaş, Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 13 maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi. Başakşehir 7 galibiyet alırken, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Cenk ve Gökhan maç kadrosunda olamayacak. Dizinden sakatlanan ve henüz takım çalışmasına dahil olmayan milli golcünün 21 Mart'taki F.Bahçe derbisine tam anlamıyla hazır olması çalışılıyor. Beşiktaş'taki bir diğer eksik futbolcu bu sezon 4'üncü kez sakatlanan Gökhan. Pazartesi gününden bu yana sağ alt baldırından tedavi olan Töre, sakatlık sebebiyle bu sezon 13 maçta kadroda yer almadı.

(Fotomaç)

Sergen Yalçın tribünde haberin devamı

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