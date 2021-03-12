Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlılar 5 maçlık galibiyet serisini devam ettirip zirve yarışında kayıp yaşamak istemezken, turuncu-lacivertliler ise çıkış yakalamak istiyor. Peki Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında lider Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer, Ponck, Epureanu, Hasan, Giuliano, Mehmet, Deniz, Berkay, Aleksic, Crivelli.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN CENK TOSUN VE GÖKHAN TÖRE YOK

Beşiktaş, Medipol Başakşehir mücadelesine 3 eksikle çıkacak. Bu eksiklerin en önemlisi ise teknik direktör Sergen Yalçın. Geçen hafta Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep FK maçında dördüncü sarı kartını gören Sergen Yalçın cezalı olduğu için, yarın akşam yedek kulübesinden talimat veremeyecek ve karşılaşmayı tribünde kendine ayrılan bölümden takip edecek.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yanı sıra futbolculardan Cenk Tosun ve Gökhan Töre maç kadrosunda olamayacak. Çıktığı ilk lig maçı olan Gençlerbirliği maçında 2 gol atan ve maçtan sonra sakatlandığı anlaşılan Cenk Tosun, sakatlığının ardından 2 gün önce takımdan ayrı bireysel program dahilinde düz koşulara başladı. Henüz takım çalışmasına dahil olmayan milli golcünün yarınki mücadelede riske edilmesi beklenmiyor. Cenk Tosun'un 21 Mart'taki Fenerbahçe derbisine tam anlamıyla hazır olması çalışılıyor. Beşiktaş'taki bir diğer eksik futbolcu bu sezon 4'üncü kez sakatlanan Gökhan Töre. Pazartesi gününden bu yana sağ alt baldırından tedavi olan Töre, sakatlık sebebiyle bu sezon 13 maçta kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SARI KART SIKINTISI

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı kart sınırında olan 4 oyuncu bulunuyor. Daha önceden 3 sarı karta ulaşan Rachid Ghezzal, Valentine Rosier, Necip Uysal ve Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda 21 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecekler. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın karşılaşma öncesinde bu dört futbolcuyla özel olarak konuşup çok dikkatli olmaları ve maçın hakemi Cüneyt Çakır'la hiç bir şekilde diyaloğa girmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 5 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırına gelmiş durumda. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Alexandru Epureanu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde 31'inci haftada deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.

SON 5 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, bugünkü zorlu mücadeleyi kazanması durumunda, hem şampiyonluk yarışındaki takipçileri ile arasındaki puan farkını korumuş olacak, hem de önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisine moralli çıkacak. Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İH. Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Y. Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0) ve Gaziantep (2-1) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

Beşiktaş, Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 13 maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi. Başakşehir 7 galibiyet alırken, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Cenk ve Gökhan maç kadrosunda olamayacak. Dizinden sakatlanan ve henüz takım çalışmasına dahil olmayan milli golcünün 21 Mart'taki F.Bahçe derbisine tam anlamıyla hazır olması çalışılıyor. Beşiktaş'taki bir diğer eksik futbolcu bu sezon 4'üncü kez sakatlanan Gökhan. Pazartesi gününden bu yana sağ alt baldırından tedavi olan Töre, sakatlık sebebiyle bu sezon 13 maçta kadroda yer almadı.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lider Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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