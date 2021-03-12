Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Spor Toto Süper Lig 'in 30. haftasında Başakşehir Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Berkay, Deniz, Giuliano, Aleksic, Crivelli

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.





BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lider Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'e konuk olduğu maç beIN Sports1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner ve Danijel Aleksic sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemiyor. Sarı kart ceza sınırında bulunan Mahmut Tekdemir ise sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında oynamıyor.

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ ALARM

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 27 resmi maçtan sadece 6'sını kazanabildi. İki ekip arasında 25'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 27 resmi maçtan 8'inde Medipol Başakşehir, rakibine üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon iki ekip arasında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi. Rekabette Beşiktaş 31, Medipol Başakşehir ise 33 gol attı.

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