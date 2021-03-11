11 Mart 2021, Perşembe
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West Bromwich Albion ve West Ham United Larin'in peşinde! İşte bonservis bedeli
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta bu sezon göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran isimlerin başında gelen Cyle Larin Avrupa devlerini peşine taktı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki en büyük silahlarından Larin, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgi odağı olmuş durumda. Lig ve kupada çıktığı 29 resmi maçta 15 gol atıp 3 de asist yaparak kariyer sıçraması yapan 25 yaşındaki futbolcuyu, West Bromwich Albion ve West Ham United yakın takibe aldı. Yönetim Larin'den sezon sonunda 15 milyon euro gelir bekliyor. (Fotomaç)
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