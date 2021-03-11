11 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

West Bromwich Albion ve West Ham United Larin'in peşinde! İşte bonservis bedeli

İngilizler Larin'in peşinde! İşte bonservis bedeli
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta bu sezon göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran isimlerin başında gelen Cyle devlerini peşine taktı. ( haberleri)

'ın şampiyonluk yolundaki en büyük silahlarından , bu sezonki performansıyla kulüplerinin ilgi odağı olmuş durumda. Lig ve kupada çıktığı 29 resmi maçta 15 gol atıp 3 de asist yaparak kariyer sıçraması yapan 25 yaşındaki futbolcuyu, ve yakın takibe aldı. Yönetim Larin'den sezon sonunda 15 milyon euro gelir bekliyor. (Fotomaç)
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