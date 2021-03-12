12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta derbi öncesi kart sıkıntısı

Derbi öncesi kart sıkıntısı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

'ta, maçı öncesinde sarı kart sınırında olan 4 oyuncu bulunuyor. Daha önceden 3 sarı karta ulaşan Ghezzal, Rosier, ve Josef de Souza, Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda 21 Mart'ta 'ta oynanacak F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşecekler.

'ta, maçı öncesinde sarı kart sınırında olan 4 oyuncu bulunuyor. Daha önceden 3 sarı karta ulaşan Ghezzal, Rosier, ve Josef de Souza, Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda 21 Mart'ta 'ta oynanacak F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşecekler. 'ın bu dört futbolcuyla özel olarak konuşup çok dikkatli olmaları konusunda uyardığı öğrenildi.

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