Beşiktaş'ta derbi öncesi kart sıkıntısı

Beşiktaş'ta, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart sınırında olan 4 oyuncu bulunuyor. Daha önceden 3 sarı karta ulaşan Ghezzal, Rosier, Necip ve Josef de Souza, Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda 21 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşecekler.

Beşiktaş'ta, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart sınırında olan 4 oyuncu bulunuyor. Daha önceden 3 sarı karta ulaşan Ghezzal, Rosier, Necip ve Josef de Souza, Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda 21 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşecekler. Sergen Yalçın'ın bu dört futbolcuyla özel olarak konuşup çok dikkatli olmaları konusunda uyardığı öğrenildi.

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