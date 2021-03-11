11 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den iki Başakşehir ve Fenerbahçe maçına prim sözü!

Çebi'den 3 maça prim!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

Son dakika spor haberleri: Başkanı , iki maçı ve derbisini içeren 3 maça özel prim sözü verdi. ( haberleri)

'ta tüm gözler yarın oynanacak maçına çevrilirken, yönetim kanadı da futbolculara 'özel prim' sözü verdi. başkanlığındaki yönetim, üst üste oynanacak iki Başakşehir maçı ve derbileri için özel bir prim belirledi. Ligdeki iki maçtan alınacak galibiyet için ayrı, 'nda finale kalınması durumunda ekstra bir prim verilmesine karar verildi. Başkan Çebi'nin primin ne kadar olacağını söylemese de "Bu maçlar üçte üç galibiyet alın, hepinizi memnun edecek bir prim alacaksınız" dediği öğrenildi. Başkan Çebi, sezonun ilk yarısındaki Başakşehir, F.Bahçe, ve maçlarından alınacak 12 puana 50 bin dolar vaadetmişti. 3'te 3 yapıp Alanyaspor karşısına çıkan siyah-beyazlılar 9 puanda kaldıkları için 25 bin dolar'lık primle yetinmek zorunda kalmışlardı. (Fotomaç)
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