11 Mart 2021, Perşembe
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den iki Başakşehir ve Fenerbahçe maçına prim sözü!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iki Başakşehir maçı ve Fenerbahçe derbisini içeren 3 maça özel prim sözü verdi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta tüm gözler yarın oynanacak Başakşehir maçına çevrilirken, yönetim kanadı da futbolculara 'özel prim' sözü verdi. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, üst üste oynanacak iki Başakşehir maçı ve Fenerbahçe derbileri için özel bir prim belirledi. Ligdeki iki maçtan alınacak galibiyet için ayrı, Türkiye Kupası'nda finale kalınması durumunda ekstra bir prim verilmesine karar verildi. Başkan Çebi'nin primin ne kadar olacağını söylemese de "Bu maçlar üçte üç galibiyet alın, hepinizi memnun edecek bir prim alacaksınız" dediği öğrenildi. Başkan Çebi, sezonun ilk yarısındaki Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından alınacak 12 puana 50 bin dolar vaadetmişti. 3'te 3 yapıp Alanyaspor karşısına çıkan siyah-beyazlılar 9 puanda kaldıkları için 25 bin dolar'lık primle yetinmek zorunda kalmışlardı. (Fotomaç)
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