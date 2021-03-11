Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu! Gökhan Töre ve Cenk Tosun...

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılar zorlu maça Gökhan Töre ve Cenk Tosun'dan yoksun çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, son maçını kazanarak küme düşme hattından kurtulan Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Siyah-beyazlılarda zorlu mücadele öncesi Ghezzal, Josef de Souza ve Rosier gibi kritik isimler kart sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu da belli oldu.

Siyah beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde;

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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