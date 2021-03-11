11 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu! Gökhan Töre ve Cenk Tosun...

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 2 eksik...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

'in 30. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılar zorlu maça ve 'dan yoksun çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 30. haftasında maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan , son maçını kazanarak küme düşme hattından kurtulan Medipol 'e konuk olacak.

Siyah-beyazlılarda zorlu mücadele öncesi , ve gibi kritik isimler kart sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu da belli oldu.

Siyah beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde;

, , , , Fabrice N'Sakala, , , , , Josef de Souza, , , Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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