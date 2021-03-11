Flaş derbi yorumu! "Beşiktaş Fenerbahçe'ye yenilmezse dört nala şampiyonluğa koşar"

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, takipçilerinden Fenerbahçe ile 31. haftada kritik bir mücadeleye çıkacak. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Beşiktaş'ı favori gördüğünü belirtti ve ""Beşiktaş Fenerbahçe'ye yenilmezse dört nala şampiyonluğa koşar" ifadelerine yer verdi.

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