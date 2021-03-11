11 Mart 2021, Perşembe
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Flaş derbi yorumu! "Beşiktaş Fenerbahçe'ye yenilmezse dört nala şampiyonluğa koşar"
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, takipçilerinden Fenerbahçe ile 31. haftada kritik bir mücadeleye çıkacak. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Beşiktaş'ı favori gördüğünü belirtti ve ""Beşiktaş Fenerbahçe'ye yenilmezse dört nala şampiyonluğa koşar" ifadelerine yer verdi.
11.03.2021
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