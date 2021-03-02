02 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın dev transfer planı! Galatasaray...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş gelecek sezon planlaması doğrultusunda gündemine flaş bir ismi aldı. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, yıldız futbolcu ile görüşerek takımında görmek istediğini iletti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın dev transfer planı! Galatasaray...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

devleri bir yandan şampiyonluk için çalışmaları sürdürürken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş'ın dev transfer planı! Galatasaray...

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncular ön plana çıkarken, bu sezon 'da müthiş bir performans gösteren Uçan devlerin radarında.

Beşiktaş'ın dev transfer planı! Galatasaray...

Uçan'da ve , transfer için fırsat kollarken, , tecrübeli futbolcu için ilk adımı attı.

Beşiktaş'ın dev transfer planı! Galatasaray...

Teknik Direktörü , ile sezon sonunda kontratı bitecek olan 'ı kadroda görmek istiyor.

Beşiktaş'ın dev transfer planı! Galatasaray...

Başarılı çalıştırıcı, oyuncuyla bir görüşme yaparak bu isteğini 'e de iletti.

Beşiktaş'ın dev transfer planı! Galatasaray...

SALİH KARARSIZ
Akşam'ın haberine göre, da 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgileniyor.

Beşiktaş'ın dev transfer planı! Galatasaray...

İki ekibin de peşinde olduğu henüz kararını vermiş değil.

Beşiktaş'ın dev transfer planı! Galatasaray...

Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon 29 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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