Beşiktaş'ın dev transfer planı! Galatasaray...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş gelecek sezon planlaması doğrultusunda gündemine flaş bir ismi aldı. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, yıldız futbolcu ile görüşerek takımında görmek istediğini iletti. İşte detaylar...
Süper Lig devleri bir yandan şampiyonluk için çalışmaları sürdürürken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncular ön plana çıkarken, bu sezon Alanyaspor'da müthiş bir performans gösteren Salih Uçan devlerin radarında.
Salih Uçan'da Beşiktaş ve Galatasaray, transfer için fırsat kollarken, Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcu için ilk adımı attı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Salin Uçan'ı kadroda görmek istiyor.
Başarılı çalıştırıcı, oyuncuyla bir görüşme yaparak bu isteğini Salih'e de iletti.
SALİH KARARSIZ
Akşam'ın haberine göre, Galatasaray da 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgileniyor.
İki ekibin de peşinde olduğu Salih henüz kararını vermiş değil.
Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon 29 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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