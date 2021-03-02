02 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Yeni Malatyaspor ilk 11'inden çıkarıldı

Beşiktaş'ta flaş gelişme! İlk 11'den çıkarıldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

'in 28. haftasında 'a konuk olacak 'ta, maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda midesinde ağrı hisseden kaleci 'nun yerine ilk 11'de oynayacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 28. haftasında 'a konuk olacak 'ta, maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda , midesinde ağrı hissettiği nedeniyle ilk 11'e alınmadı. Ersin'in yerine ilk 11'de oynayacak.

Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin tarihi belli oldu! haberin devamı

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