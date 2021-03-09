09 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan haber var! Fenerbahçe derbisinde...

Cenk Tosun'dan haber var! F.Bahçe derbisinde...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

Teknik Direktörü 'ın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan takıma ne zaman döneceği merak konusu olan tecrübeli futbolcu Tosun ile ilgili planı ortaya çıktı. İşte o plan ve Fenerbahçe detayı...

'ta sakatlığı devam eden Tosun'la ilgili teknik direktör 'ın planı ortaya çıktı. Yıldız forveti hiçbir şekilde riske atmak istemeyen genç teknik adam, öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor. Dünkü antrenmana da katılmayan 'un tedavisi teknik heyetin ve sağlık heyetin birlikte oluşturduğu rapor doğrultusunda devam ederken, başarılı futbolcunun sahalara hangi maçlara döneceği de merak konusu... Sergen Yalçın, dizindeki ödemin durumuna göre Cenk Tosun hakkındaki kararını verecek. Normalde 1 maç sonra takıma katılması beklenen Cenk, 3 haftadır takımdan uzak kalırken, hedefteki ilk maç cuma günü 'le oynanacak lig müsabakası. Fotomaç'ın haberine göre Yalçın'ın "Fenerbahçe ile oynanacak derbide hazır bir Cenk daha çok işimize yarar" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumunun bu hafta netleşmesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapılan idman yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

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