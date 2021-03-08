Beşiktaş'ın başarılı stoperi Welinton, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe derbisi ve şampiyonluk umutları hakkında konuşurken, teknik direktörü Sergen Yalçın'a da değindi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın stoperi Welinton, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı futbolcu, şampiyonluk konusunda mesajlar verirken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın stiline de değindi.

"SERGEN YALÇIN'IN STİLİ HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Sergen Yalçın ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Welinton, "Hocamızın hep kazanmaya oynayan bir stili var. Burada büyük takım faktörü var. Burada sizden kupalar kazanmanızı bekliyorlar. Burada hedef var. Ama hocamızın stili aynı, hiç değişmedi" yorumunu yaptı.

"LİDERİZ AMA LİG BİTMEDİ"

Lider olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten siyah-beyazlı futbolcu, "Takımdaki ambiyans çok iyi. Bundan sonra da bozulmayacak. Evet lideriz ama bitmiş bir durum yok. Her maçta aynı şekilde mücadele etmek durumundayız" dedi.

"TARAFTARLARI MUTLU ETMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Welinton taraftarlara da mesaj gönderdi. Siyah-beyazlı futbolcu, "Taraftarın desteğini almak motive edici. Bu motivasyonla birlikte onları daha fazla mutlu etmek için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

"ÇOK POZİSYONA GİRİYORUZ, BANA GEREK KALMIYOR"

Gol atmak istediğini şu ana kadar da fırsatları kovaladığını hatırlatan Welinton sözlerine şu şekilde devam etti:

"Beşiktaş'taki oyun düzenine bakıldığında çok pozisyona giriyoruz. Bana gerek kalmıyor. Ama fırsat gelince Allah'ın izniyle golümü atmak istiyorum."

"YETENEKLERİM BENİ BURAYA GETİRDİ, DAHA DA İLERİYE GİTMEK İSTİYORUM"

Öte yandan takım içindeki rekabet de Welinton'a soruldu. Welinton, "Beşiktaş oynadığım en büyük takımlardan biri. İkili mücadelelere hocamız çok önem veriyor. Arkadan topla oyun kurma da olabilir. Her gün bu rutinin içinde olmak önemli. Yeteneklerim beni buraya kadar getirdi. Bundan sonra daha da ileriye gitmek istiyorum. Hoca kimi seçerse onunla oynayacak. Oyuncularımızın hepsi üst düzey oyuncular" dedi.

"DERBİYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Beşiktaş'ta forma giyen Welinton, Başakşehir maçında 3 puan hedeflediklerini ve şu anda Fenerbahçe derbisini düşünmediklerinin altını çizdi. Welinton, "Fenerbahçe maçına daha çok var. Şu anda derbi maçı düşünmüyoruz. Maç maç ilerliyoruz ve önümüzdeki ilk maçı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARININ İÇİNDE OLMAK İSTİYORUM"

Siyah-beyazlı futbolcu, önlerindeki birkaç maçın İstanbul'da yapılacak olması hakkında ise, "Bu sene çok maç oynuyoruz. Deplasman ya da kendi evimizde oynamamız fark ettirmiyor. Seyahat etme konusunda bir avantaj olabilir. Bu da küçük bir avantaj" derken, sezon sonunda ise şampiyonluk istediklerini, "Önceki kutlamaları gördüm. Şampiyonluk kutlamalarının içinde olmak istiyorum" diyerek anlattı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ