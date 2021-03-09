09 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ghezzal 6 ayrı futbolcuya gol attırdı

Çilingir Ghezzal! 6 futbolcuya...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta Ghezzal adeta sezona damga vurdu. Cezayirli yıldızın bu sezon en fazla gol pası verdiği isimler Vincent ve oldu. İki yıldız, Ghezzal’ın 3’er asistini ağlarla buluşturdu. ( haberleri)

'ın yaz transfer döneminin sonunda kadrosuna kattığı ve evraklarını moto kurye ile 'ye ulaştırdığı , sezonun geride kalan bölümünde Vincent ve ile takıma en fazla katkı sağlayan isimlerin başında geldi. Cezayirli oyuncusu, verdiği 11 gol pasıyla 'in asist krallığı yarışında ilk sırada yer alırken 'nın önemli ligleri baz alındığında da adını zirveye yazdırdı.

DOKUZ GALİBİYET İKİ BERABERLİK

Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda bonservisini almayı planladığı kiralık oyunculardan biri olan Ghezzal, 11 asistini 6 farklı isme yaptı. Bunlardan en çok faydalanan futbolcular ise Aboubakar ve oldu. İki oyuncu, 28 yaşındaki yıldızın 3'er asistlik ikramını geri çevirmeyerek topu ağlarla buluşturmayı başardı. Bir de golü olan Ghezzal'ın skora katkı yaptığı 11 maçın 9'unu Beşiktaş kazanırken, iki karşılaşma ise beraberlikle bitti. ()

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