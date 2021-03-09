09 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın 3 silahşoru! Maliyetleri...

Beşiktaş'ın 3 silahşoru! Maliyetleri...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

'ın liderliğinde büyük rol üstlenen , Cyle Larin ve Ghezzal siyah-beyazlılar adına 29 gol attı ve 19 asist yaptı. Bu 3 futbolcunun takıma maliyeti ise 42 milyon TL. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Liderlik koltuğuna oturan 'ta , Ghezzal ve Larin toplam 29 gol, 19 asist yaptı. Ligdeki 59 golün 29'unu atan üçlünün yıllık maaş maliyeti ise 4 milyon 600 bin euro (42 milyon TL)...

23 maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Aboubakar için bonservis ücreti ödenmedi. Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro ödeyecek.

Ligde 19 maçta 1 gol atan, 11 asist yapan Ghezzal için İngiliz ekibi Leicester'a kiralama bedeli verilmedi. 28 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşı ise 1 milyon 350 bin euro...

26 maçta 13 gol atıp 4 asist yapan Larin için ise 1.5 milyon dolar bonservis bedeli verildi. Başarılı oyuncunun maaşı ise 1 milyon 750 bin euro...

Larin'e devre arasında 10 milyon euroluk bir teklif geldiği ve yönetimin bu teklifi geri çevirdiği de belirtildi.

Aboubakar: 15 gol 4 asist

Ghezzal: 1 gol 11 asist

Larin: 13 gol 4 asist (Akşam)

Daltaban A Spor'a konuştu! haberin devamı

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