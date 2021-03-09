Beşiktaş'ın 3 silahşoru! Maliyetleri...
Beşiktaş'ın liderliğinde büyük rol üstlenen Aboubakar, Cyle Larin ve Ghezzal siyah-beyazlılar adına 29 gol attı ve 19 asist yaptı. Bu 3 futbolcunun takıma maliyeti ise 42 milyon TL. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal ve Larin toplam 29 gol, 19 asist yaptı. Ligdeki 59 golün 29'unu atan üçlünün yıllık maaş maliyeti ise 4 milyon 600 bin euro (42 milyon TL)...
23 maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Aboubakar için bonservis ücreti ödenmedi. Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro ödeyecek.
Ligde 19 maçta 1 gol atan, 11 asist yapan Ghezzal için İngiliz ekibi Leicester'a kiralama bedeli verilmedi. 28 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşı ise 1 milyon 350 bin euro...
26 maçta 13 gol atıp 4 asist yapan Larin için ise 1.5 milyon dolar bonservis bedeli verildi. Başarılı oyuncunun maaşı ise 1 milyon 750 bin euro...
Larin'e devre arasında 10 milyon euroluk bir teklif geldiği ve yönetimin bu teklifi geri çevirdiği de belirtildi.
Aboubakar: 15 gol 4 asist
Ghezzal: 1 gol 11 asist
Larin: 13 gol 4 asist (Akşam)
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