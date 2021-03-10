10 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı

Cenk Tosun koşulara başladı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.03.2021

Siyah-beyazlıların başarılı forveti 'dan iyi haber geldi. formasıyla çıktığı ilk lig maçında kalesine iki gol gönderen Cenk Tosun sakatlanmıştı.

Siyah-beyazlıların başarılı forveti 'dan iyi haber geldi. formasıyla çıktığı ilk lig maçında kalesine iki gol gönderen Cenk Tosun sakatlanmıştı. Dizindeki ödem nedeniyle idmanlara çıkmayan Cenk Tosun, dün fizyoterapist eşliğinde düz koşulara başladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta büyük fark! Performanslar tavan yaptı Beşiktaş'ta büyük fark! Performanslar tavan yaptı
Süper Lig'de şampiyonluk şifreleri belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluk şifreleri belli oldu!
Çebi o 3 ismi böyle bitiriyor! 40 milyon euro... Çebi o 3 ismi böyle bitiriyor! 40 milyon euro...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ