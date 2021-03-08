08 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başakşehir maçının hazırlıklarına start verecek!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bugün Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde çalışmalarına başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Kara Kartal, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından dünü izinli olarak geçirdi. Siyah-beyazlı futbolcular bugün Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde yeniden topbaşı yapacak. Süper Lig'de cuma günü oynanacak olan Medipol Başakşehir mücadelesinin taktik provaları start alacak.
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