08 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başakşehir maçının hazırlıklarına start verecek!

Beşiktaş hazırlıklara başlıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Spor Toto 'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan , bugün Nevzat Demir tesislerinde çalışmalarına başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, karşılaşmasının ardından dünü izinli olarak geçirdi. Siyah-beyazlı futbolcular bugün Nevzat Demir tesislerinde yeniden topbaşı yapacak. 'de cuma günü oynanacak olan mücadelesinin taktik provaları start alacak.

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