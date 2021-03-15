15 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic’e teklif gelmiş

Adem Ljajic’e teklif gelmiş
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

’ın tartışmaları oyuncusu Adem Ljajic ilgili sürpriz bir haber yapıldı. İngiliz basını, Sırp futbolcuya yaz transfer döneminde West Brom’dan teklif geldiğini ancak görüşmelerin sonuçlanmadığını yazdı. Haberde 29 yaşındaki futbolcunun fazla maliyetli bulunduğu detayına yer verildi..

'ın tartışmaları oyuncusu Adem Ljajic ilgili sürpriz bir haber yapıldı. İngiliz basını, Sırp futbolcuya yaz transfer döneminde West Brom'dan teklif geldiğini ancak görüşmelerin sonuçlanmadığını yazdı. Haberde 29 yaşındaki futbolcunun fazla maliyetli bulunduğu detayına yer verildi.
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