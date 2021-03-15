15 Mart 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Adem Ljajic’e teklif gelmiş
Beşiktaş’ın tartışmaları oyuncusu Adem Ljajic ilgili sürpriz bir haber yapıldı. İngiliz basını, Sırp futbolcuya yaz transfer döneminde West Brom’dan teklif geldiğini ancak görüşmelerin sonuçlanmadığını yazdı. Haberde 29 yaşındaki futbolcunun fazla maliyetli bulunduğu detayına yer verildi..
Beşiktaş'ın tartışmaları oyuncusu Adem Ljajic ilgili sürpriz bir haber yapıldı. İngiliz basını, Sırp futbolcuya yaz transfer döneminde West Brom'dan teklif geldiğini ancak görüşmelerin sonuçlanmadığını yazdı. Haberde 29 yaşındaki futbolcunun fazla maliyetli bulunduğu detayına yer verildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig