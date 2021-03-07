Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny'den flaş itiraf! "Beşiktaş sonrası..."
Beşiktaş'ta 1 sezon kiralık oynadıktan sonra kulübü Arsenal'e geri dönen ve burada formayı yeniden kapan Mohamed Elneny, flaş itiraflarda bulundu. Mısırlı oyuncudan Beşiktaş sözleri de geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
"DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLARDI"
Mısır'da Al Mokawloon'da oynarken bir gazeteci bana, 'Senin hayalin ne?' diye sordu. Ben de, 'Dünyanın en büyük takımında oynamak istiyorum' dedim. Bana, 'Mo...' dedi, cümlesini bile tamamlamadı çünkü deli olduğumu düşünüyordu. Mısır'da kimse böyle düşünemezdi.
"ANNEM HEP YANIMDAYDI"
Annemi kaybettim ama tüm yolculuğumda benimleydi. Onu çok sevdim ve şimdi daha da çok seviyorum. Şimdi arabalarımız, her şeyimiz var. O zamanlarda paramız yoktu. El-Mahalla'dan Kahire'ye her hafta 3 kere trenler ve otobüslerle giderdik. Aynı gün gidip dönmek zorundaydık. Çok küçük olduğum için yanımda biri olmalıydı ve annem hep yanımdaydı. Mısır'ın en büyük takımında oynadım, gerçekten mutluyum. Çok şey öğrendim.
"OKULA GİDİYORUM DER GİTMEZDİM"
Aklımda tek şey vardı, o da futbol oynamaktı. Anneme ve babama okula gidiyorum diyordum ama gitmiyordum. Okul saati bittikten sonra eve dönüp, çantamı bırakıp tekrar futbol oynamaya çıkardım. Akşam 5'te bir şeyler yemek için eve dönüp, tekrar oynamaya çıkardım. Ama bütün sınavlarımı da geçtim.
"ARSENAL DEDİKLERİNDE İNANMADIM"
Basel'e transfer oldum, orayı çok sevdim. Başkan beni Arsenal'in istediğini söyleyince kulaklarıma inanamadım. 1-2 dakika hiçbir şey duyamadım. 'Gerçekten mi, şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. Arsenal dünyanın en büyük kulüplerinden biriydi ve bana mantıklı gelmemişti.
"BEŞİKTAŞ ÖNCESİ KALMAK İSTİYORDUM"
Beşiktaş'a gitmeden önce Arsenal'e, kalıcı olarak ayrılmak istemediğimi söylüyordum. Arsenal benim için müthiş bir kulüp. Bir aileyiz ve benim için de en önemlisi aile gibi hissettiren bir kulüpte olmak. İnsanlar arasındaki sıcaklığı hissetmeyi seviyorum. Dünyanın en büyük kulübüne de gitsem, bunu hissetmediğimde mutlu olmam.
"BEŞİKTAŞ SONRASI DA ARSENAL'İ İSTEDİM"
Beşiktaş'ta iyi oynadım. Ligde 3. olduk ve Şampiyonlar Ligi bileti aldık. Arsenal menajerimi çağırdı ve, 'Mo, yeni bir kulüp bulmalısın' dedi. Ben 'Tamam, bulurum ama neden?' dedim. 'Yeni oyuncular alacağız' dediler, 'Problem yok' dedim. Menajerimle konuştum ve 'Mümkünse Arsenal'e dönmek istiyorum' dedim.
"ARTETA BENİ İSTEDİ"
Sezon öncesinde Arteta geldi ve Arsenal benimle tekrar konuştu. Takımla çalışmamı istediler. Gerçekten mutluydum, yeni bir oyuncu gibiydim. Şansımı yakaladığımı hissettim, herkese hak ettiğimi ve bir başka menajerim 'Kiralık git' demek zorunda kalmayacağını göstermeliydim.
"ARSENAL İLE SAVAŞIYORUZ"
Şu anda Arsenal ile mücadele veriyoruz, savaşıyoruz. Kaliteli bir takımımız var, başarıya açız. Kazanmak için herkes çok çalışıyor, bunu soyunma odasında hissediyoruz. Takımda gerçekten şu anda kazanma ruhu var.
"ARSENAL'DE BİR AİLEYİZ"
Etrafındaki insanlar senin hata yapmanı bekliyorsa, futbol oynayamazsın. Arsenal'de herkes yardım etmek istiyor. Her gelene de iyi hissetmesi gerektiğini söylüyorlar. Arsenal'in kültürü bu. Gerçekten burada bir aileyiz.
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