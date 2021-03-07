"ANNEM HEP YANIMDAYDI"

Annemi kaybettim ama tüm yolculuğumda benimleydi. Onu çok sevdim ve şimdi daha da çok seviyorum. Şimdi arabalarımız, her şeyimiz var. O zamanlarda paramız yoktu. El-Mahalla'dan Kahire'ye her hafta 3 kere trenler ve otobüslerle giderdik. Aynı gün gidip dönmek zorundaydık. Çok küçük olduğum için yanımda biri olmalıydı ve annem hep yanımdaydı. Mısır'ın en büyük takımında oynadım, gerçekten mutluyum. Çok şey öğrendim.