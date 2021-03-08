Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın için en kritik viraj! Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor...
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, kritik bir viraja giriyor. Siyah beyazlılar önümüzdeki 4 maç sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçlar öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, "4 maçı kayıpsız atlatırsak yolumuz sonuna kadar açılacak" diyerek oyuncularını uyardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş keskin bir viraja giriyor… Gaziantep'i yenerek zirveye yerleşen Kartal, önündeki 4 maçı da kazanarak şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Beşiktaş sırasıyla Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Alanya ile karşılaşacak.
Sergen Yalçın da kirtik maçlar öncesinde kurmaylarıyla sürekli hesap yapıyor. Takvim'de yer alan habere göre oyuncularına seslenen tecrübeli hoca, "Bu 4 maçı kayıpsız geçersek yolumuz sonuna kadar açılır" dedi.
9 GÜNDE 3 KRİTİK MAÇ
Beşiktaş 9 günde 3 kritik maça çıkacak… 12 Mart'ta ligde Başakşehir ile karşılaşacak Kartal 16 Mart'ta Başakşehir'le bu kez kupada karşılaşacak. 21 Mart'ta ise rakip Fenerbahçe…
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