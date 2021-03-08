08 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın için en kritik viraj! Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor...

Kartal için en kritik dönemeç! Yalçın oyuncularını böyle uyardı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan , kritik bir viraja giriyor. Siyah beyazlılar önümüzdeki 4 maç sırasıyla , Fenerbahçe, Kasımpaşa ve ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçlar öncesinde teknik direktör , "4 maçı kayıpsız atlatırsak yolumuz sonuna kadar açılacak" diyerek oyuncularını uyardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

keskin bir viraja giriyor… Gaziantep'i yenerek zirveye yerleşen , önündeki 4 maçı da kazanarak şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Beşiktaş sırasıyla , F.Bahçe, Kasımpaşa ve Alanya ile karşılaşacak.

Sergen Yalçın da kirtik maçlar öncesinde kurmaylarıyla sürekli hesap yapıyor. 'de yer alan habere göre oyuncularına seslenen tecrübeli hoca, "Bu 4 maçı kayıpsız geçersek yolumuz sonuna kadar açılır" dedi.

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9 GÜNDE 3 KRİTİK MAÇ

Beşiktaş 9 günde 3 kritik maça çıkacak… 12 Mart'ta ligde Başakşehir ile karşılaşacak Kartal 16 Mart'ta Başakşehir'le bu kez kupada karşılaşacak. 21 Mart'ta ise rakip Fenerbahçe…

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