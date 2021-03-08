Son dakika Beşiktaş haberi: Rakamlar şampiyonluğu gösteriyor! İşte maç başı puan ortalaması
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta, rakamlar mutlu sonu işaret ediyor. 27. haftayı 60 ve üstü puanla geçtiği sezonları şampiyon bitiren Kartal, maç başı puan ortalamasını da geride bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'de 60 puana ulaşan Beşiktaş, 27. maçlar itibarıyla 60 ve üstü puan topladığı son üç sezonu da şampiyon tamamladı. Siyah-beyazlılar 2016-17, 2015-16 ve 2002-03 sezonlarını şampiyon olarak taçlandırdı. Şu an 2.22 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, geride kalan 13 maçta aynı istatistiği yakalarsa 28 puan daha alabilir. Bu da siyah-beyazlıların ligi 88 ya da 89 puanla tamamlamasını sağlar. 13 maçta 28-29 puana ulaşmak için Beşiktaş'ın 10 ila 11 puan kaybetme lüksü bulunuyor. Son 5 sezonun istatistiklerine bakıldığında Beşiktaş'ın bu sezon yakaladığı 2.22'lik ortalamayı son şampiyonluğu sırasında yine sadece siyah-beyazlılar yakalamıştı. Son 3 yılda ise şampiyonluk için puan ortalaması gittikçe düştü.
İKİNCİ KEZ 5'LİK SERİ!
Sezonun en uzun galibiyet serisi (8) G.Saray'a ait olsa da Beşiktaş daha istikrarlı bir görüntü çizdi. Siyah-beyazlı takım bu sezon 2 kez beşer maçlık zafer serisi yakaladı. Son 5 maçını kazanan Kara Kartallar, 13 ile 17. haftalar arasında da üst üste 5 maçını almıştı.
GOL SEVİNCİNDEN BELLİ!
Sergen Yalçın'ın sezon başından beri takım birliği üzerinde durması Beşiktaş'ın gollerinde kendini gösteriyor. Son olarak Antep sınavında atılan golü 10 futbolcunun birlikte kutlaması nasıl bir bütünlük ortamı olduğunu gözler önüne serdi. Futbolcular da her röportajda "Burada aile gibiyiz" diyor.
SON 5 SEZONDA ŞAMPİYONLARIN MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI
Başakşehir-2.02
Galatasaray-2.02
Galatasaray-2.20
Beşiktaş-2.26
Beşiktaş-2.32 (Fotomaç)
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