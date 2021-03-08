Gelinen noktada hiç sakatlık yaşamadı. Sağlıklı bir şekilde yoluna devam etti, istikrarını oyunda kalma süresiyle de gösterdi. Bu sezon ligde 1910 dakika forma giyerek Atiba, Ersin ve Welinton'ın ardından en fazla süre alan 4. isim oldu.