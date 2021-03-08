08 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Aboubakar küllerinden doğdu! 2. Beşiktaş döneminde...

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Aboubakar, siyah-beyazlılarda adeta küllerinden doğru. Kamerunlu golcü, 15 gol atarak Kara Kartal'ın liderliğinde büyük pay sahibi oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Aboubakar küllerinden doğdu! 2. Beşiktaş döneminde...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Beşiktaş yönetimi, tekrar siyah-beyazlı formayı giymeyi çok isteyen 'a yazın golcü listesinin son sırasında yer vermişti. Kamerunlu, buna rağmen kırılmadı ve yaklaşık 1 ay bekledi.

Son dakika spor haberleri: Aboubakar küllerinden doğdu! 2. Beşiktaş döneminde...

Porto'da aldığı 3 milyon Euro maaşı elinin tersiyle itip, 1.5 milyon Euro ve 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. S. Arabistan'tan gelen dolgun kontratı da geri çevirdi.

Son dakika spor haberleri: Aboubakar küllerinden doğdu! 2. Beşiktaş döneminde...

SIFIR SAKATLIKLA İSTİKRAR ABİDESİ
Sabah'ın haberine göre; Porto'da iki sezon önce ciddi bir diz sakatlığı geçiren 'ın transferine büyük risk olarak bakılırken, 29 yaşındaki futbolcu sözleşmesine yazılan, "Mevcut sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçlardan 40 bin Euro kesinti yapılır" maddesine tereddütsüz "Tamam" dedi.

Son dakika spor haberleri: Aboubakar küllerinden doğdu! 2. Beşiktaş döneminde...

Gelinen noktada hiç sakatlık yaşamadı. Sağlıklı bir şekilde yoluna devam etti, istikrarını oyunda kalma süresiyle de gösterdi. Bu sezon ligde 1910 dakika forma giyerek Atiba, Ersin ve Welinton'ın ardından en fazla süre alan 4. isim oldu.

Son dakika spor haberleri: Aboubakar küllerinden doğdu! 2. Beşiktaş döneminde...

EN AZ 6.4 MİLYON EURO KAZANDIRACAK
Portekız ekibinden bedavaya transfer edilen 'ın sözleşmesinde "8 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor. Bu rakamın %20'sinin Porto'ya ödenmesi koşulu var.

Son dakika spor haberleri: Aboubakar küllerinden doğdu! 2. Beşiktaş döneminde...

Şimdiden Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken yıldız oyuncu, Beşiktaş'tan ayrılması halinde kulübün kasasına en az 6.4 milyon Euro bonservisin girmesini sağlayacak.

Son dakika spor haberleri: Aboubakar küllerinden doğdu! 2. Beşiktaş döneminde...

KARİYER REKORUNA RAMAK KALDI
2-1 kazanılan Gaziantep FK karşısında duble yaparak 15 gole ulaşan Vincent , kariyerinde sadece bir sezonda daha fazla lig golü kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Aboubakar küllerinden doğdu! 2. Beşiktaş döneminde...

2013-2014 sezonunda Fransa Ligue 1'de Lorient formasıyla 16 kez ağları sarsan yıldız oyuncu, iki gol daha atması halinde lig istatistiklerinde kariyerinin zirvesine ulaşacak.

Son dakika spor haberleri: Aboubakar küllerinden doğdu! 2. Beşiktaş döneminde...

PORTO TARAFTARINDAN SAĞLIK EKİBİNE SİTEM
Portekiz ekibinin kronik sakatlığı olduğu ve sezon içerisinde takıma katkı sağlayamayacağı gerekçesiyle bonservissiz gönderdiği 'ın performansı bu kararı alanları pişman etti.

Son dakika spor haberleri: Aboubakar küllerinden doğdu! 2. Beşiktaş döneminde...

Porto'nun iki forveti Marega ve Taremi'nin attığı toplam 15 gole , tek başına ulaştı. Mavi-beyazlıların taraftarları her maç sonrası eski futbolcularının performansını konuşurken, özellikle bu kararın alınmasına neden olan sağlık ekibinin değiştirilmesi yönünde kulübe mesajlar yağdırıyor.

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