17 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi sonrası Sergen Yalçın'a imza!

Önce derbi sonra imza! İşte Yalçın'ın yeni sözleşmesi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

'de şampiyonluk yarışını lider götüren ve 'nda finale yükselen 'ta, bu başarının altında teknik direktör 'ın imzası yatıyor. Yönetim, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan genç teknik adam ile derbisinin ardından yeni bir mukavele yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de şampiyonluk yarışını lider götüren ve 'nda finale yükselen 'ta, bu başarının altında teknik direktör 'ın imzası yatıyor. Yönetim, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan genç teknik adam ile yeni bir mukavele yapmaya hazırlanıyor.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN UZATILACAK?

Kamuoyunun gündeminden düşmeyen bu konuda siyah-beyazlı yönetim ne zaman harekete geçecek? Ajansspor'un haberine göre; bu konuyla doğrudan Başkan ilgileniyor. Ve başkan Çebi, derbisinden sonra verilecek milli maç arasında Yalçın ile el sıkışmak için harekete geçecek. Yeni sözleşme için yöneticilerden da geride bıraktığımız günlerde ilk işareti vermişti. Taraflar arasında hiçbir sıkıntı bulunmuyor.

1.5 YIL İÇİN 9 MİLYONA İMZA ATTI

Yalçın, her ne kadar ilk günden bu yana kendisi için sözleşmenin önemli olmadığını söylese de siyah-beyazlı yönetim, büyük bir özveriyle çalışan hocasına kulübün içinde bulunduğu mali duruma rağmen iyi şartlar içeren bir sözleşme sunmak istiyor. Yani; iyileştirilmiş bir mukavele için çalışılıyor. Yalçın, geçen yılın Şubat ayında toplam 9 milyon lira karşılığında 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Beşiktaş, şampiyon olup 'ne gidebilirse, her iki taraf için de bu çok olumlu yansıyacak. Kulübün mali açıdan eli rahatlayacak, Yalçın da futbolun en büyük vitrinine çıkma şansı elde edecek. Mevcut yönetimin görev süresi gelecek sezon sonu bitecek. Çebi, bu nedenle opsiyonlu bir sözleşme planlıyor. Çünkü başkan, bir sonraki döneme dair başka bir yönetimin gelme ihtimalini de gözeterek, bağlayıcı davranmak istemiyor. Ama kendisinin devam etme olasılığı çok yüksek olduğu için Yalçın'a 3 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık bir sözleşme teklif edecek.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEMESİNE GÖTÜRDÜ

Geçen sezonun ikinci devresinin başlarında, yıllık 12 milyon liraya çalışan ve 3 yıllık sözleşmeye imza atmış olan ile yolların ayrılması sonrasında Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, takımı üçüncü yaptı. 'un aldığı ceza nedeniyle , lig ikincisi statüsüyle oynama hakkını elde etti.

EZELİ RAKİPLERİ YENDİ!

Beşiktaş'ta kısıtlı bütçeye rağmen yola çıkılan bu sezon için yapılan transferler kamuoyu tarafında şampiyonluk mücadelesi için yeterli bulunmadı. Ve takım de sezonun ilk bölümünde iyi sonuçlar alamadı. Ancak ilk yarıda Medipol Başakşehir maçıyla birlikte yükselişe geçen Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra Kadıköy'de devirirken, Galatasaray'ı da mağlup etti.

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