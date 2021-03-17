17 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! "Başka büyük takım yok"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi, siyah-beyazlılar uzatmada attığı golle 3-2 kazandı ve kupada finale yükselen ilk takım oldu. Fotomaç gazetesi yazarları da bu maçı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

ERMAN TOROĞLU - BAŞKA BÜYÜK TAKIM YOK

Maç başlıyor , hem hücumda hem defansta çok dengeli bir futbol oynuyor. Hep beraber basıyorlar, hep beraber rakibe pres yapıyorlar, 'e açık alan bırakmıyorlar. Bu presi aynı anda yaptıkları için Başakşehirli oyuncular kafalarını kaldıramıyorlar ve maç 2-0 oluyor. İkinci yarı başladığında siyah-beyazlı futbolcular diyorlar ki "Biz bir 15-120 dakika götürürsek, hatta bir gol de bulursak bu işi bitiririz."

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

Çünkü maç 2-0 olup soyunma odasına girilince, bütün kafalar pazar günü 'yle oynanacak maça gidiyor ama işte futbolda bu yok. Bu sefer ikinci yarıda hem topa sahip oluyor, hem oyuna. takımı ne pres yapabiliyor, ne hücum, ne de defans. Ve bir anda maç 2-2 oluyor.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

İkinci yarı 'ın bir tek pozisyonu var. Larin'in kafasını kaleci Mert Günok mükemmel çıkarıyor. Aslında maçın kırılma noktası burası oldu. İki tarafın oyuncuları da iyi niyetle mücadele ettiler. Çünkü hepsinin aklı ligdeydi. Biri şampiyonluğa oynuyor, biri küme düşmemeye. Böyle olunca da hakeme fazla iş düşmedi. O da büyük hata yapmadı.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

, ikinci yarının ilk 15 dakikasında her zamanki temposunda olsa ve maçı 3 yapsa, bu karşılaşmayı 120 dakika oynamaya mecbur kalmayacaktı. Yani; 45+15 yapar 60. Bir 15 dakika, onları karşısında 120 dakikaya taşıdı. 2-2'den sonra siyah-beyazlılar baktılar ki işin sonu elenmek de olabilir. Bu sefer tekrar gaza basmaya başladılar.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

Öyle olunca da 3. golü buldular. 3'ten sonra topları daha iyi yerden sokabilseler oyuna, 4 de olurdu ama karşılarına hep pazar günü oynayacakları maçı çıkıyor. Bu maç tamam da bir de o var. Çünkü o maçta rakiplerini yenerlerse onu devre dışı bırakacak. Galatasaray'la teke tek kalacaklar.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

Düşünün 22 transfer yapıyor. Galatasaray'ın kadrosu bayağı iyi. Sezon başlarken, "Bu 'tan fazla bir şey olmaz" diyorduk. Ama akıllı nokta transferler yaptılar. Sergen de doğru işler yapınca iş bu noktalara geldi. Bakınız; fazla oyuncu olması demek o takımın iyi takım olması demek değildir. Birbirine uyan oyuncular var mı, birbirini destekleyen oyuncular var mı, daha da önemlisi takım için oynayan futbolcular var mı? Bir de bu oyunculara hakim olacak başlarında bir teknik direktör var mı?

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

Şu anda bu ligde yakaladı. Sürdürebilir mi, göreceğiz. Ama bugün kupa finalinde Beşiktaş'tan başka büyük takım yok. O zaman diğerleri aynaya bakacaklar, "Biz nerede hata yapıyoruz" diye. Dün akşamki kupa maçı Türkiye liginde oynanan çok maçtan daha kaliteli ve zevkli oldu. 5 tanede gol olunca, seyredenler büyük keyif almışlardır.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

TURGAY DEMİR - MED-CEZİR

ilk yarıda sanki dört gün önceki maçın devamını oynar gibiydi... Öylesine yorgun, bezgin ve umutsuzdular... tam tersi, İlk yarıda takır takır futbol oynayan, rakibine pozisyon vermeden iki hatta ofsayta takılarını sayarsak üç gol atan Kartal aslında işi bitirmiş gibi bir görüntü veriyordu... Sergen Yalçın ne derbiyi çok fazla kafasına takmış ne Başakşehir'i küçümsemiş akılcı bir rotasyonla sağdaki oyun gücünü koruma hedeflemişti...

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

Her zamanki gibi orta şiddette bir prese dayalı oyun gücüyle sahaya hakim olan ilk 45'te deyim yerindeyse terlemeden kupanın bir ucundan tuttu... İkinci yarıda manzara İstanbul'un havası gibi birdenbire değişti... Larin, Atiba, Adem Ljajic ve N'Sakala'yı sahaya süren Sergen hoca derbiyi de düşünüp Aboubakar'ı kenara alınca Beşiktaş'ın ön taraftaki etkinliği azaldı... Buna karşılık 'de Aykut Kocaman, Giuliano, Crivelli, Azubike ve Aleksic'i sahaya sürünce konuk takım şekli şemali değişti. İlk yarıda korkan Başakşehir ikinci bölümde cesur ve atak futbolu tercih etti.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

Maçı kazandım, turu kaptım havasında rehavete kapılan 'a karşı çok az görülen şansını zorlamayı tercih eden Deniz'in etkili oyunuyla arka arkaya ilk gol buldu... Hal böyle olunca bitti denilen maç bir bakıma yeniden başladı ve uzatmalara gitti... Uzatmada Beşiktaş yine bildiğimiz oyuna döndü ve Larin'le fişi çekip kupaya uzandı...

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

REHA KAPSAL - DEJAVU

maça yüksek pres gücüyle başladı. İlk 35 dakika Başakşehirli oyuncuları kendi kalelerine yüzlerini döndürmeden çok iyi ön alan ve bölgesel baskı yaptılar. Pas ritmi, oyun hızları ve Aboubakar'ın konsol oyunlarındaki gibi attığı golle öne geçtiler. Arkasından Vida'nın golüyle de ilk yarının son bölümü haricinde oyunun hâkimiydiler.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

İkinci yarıda Aboubakar'ın çıkması 'ın sadece hücum gücünü değil orta saha organizasyonlarını da etkiledi. Sırtı dönük oynayabilen, arkadaşlarına alan açan, orta sahada pas trafiğine yardım eden çok yönlü bir oyuncu Aboubakar. Beşiktaş'ın saha içinde bireysel olarak organizasyonlarının en etkili oyuncusu çıkınca ve orta sahada Oğuzhan ile Dorukhan oyundan düşünce oyunu kontrol etmeye başladı.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

Daha fazla ilk devreye göre rahat topa sahip olmaya başladı . Devamında konuk ekibin ikinci devrede saha içindeki enerjisinin yükselmesi, öne doğru gitme ve oynama istekleri de artınca beraberliği yakaladılar. Burada 2-0'ı koruma oyununu doğru uygulayamadı. Tempoyu düşürürken kaliteyi de düşürdüler.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! Başka büyük takım yok

Hafta sonu derbi olması, skoru bulduktan sonra kafaların oraya yönelmesine sebep olmuş olabilir. Oyun kalitesini de olumsuz yönde etkiledi. Her iki yarıda da çok farklı iki takımın oyunu vardı. 4 gün önce oynanan maçın bir kopyası oldu. Kaçan yakalayan . Son sözü söyleyen yine Beşiktaş oldu ve 'dejavu' yaşandı. Siyah-beyazlılar kupada finale kaldı. Ligde de şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olacağını gösteriyor. Bu galibiyet sadece final değil, moral motivasyon açısından Beşiktaş adına çok önemliydi.

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