Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! "Başka büyük takım yok"

Düşünün Fenerbahçe 22 transfer yapıyor. Galatasaray'ın kadrosu bayağı iyi. Sezon başlarken, "Bu Beşiktaş'tan fazla bir şey olmaz" diyorduk. Ama akıllı nokta transferler yaptılar. Sergen de doğru işler yapınca iş bu noktalara geldi. Bakınız; fazla oyuncu olması demek o takımın iyi takım olması demek değildir. Birbirine uyan oyuncular var mı, birbirini destekleyen oyuncular var mı, daha da önemlisi takım için oynayan futbolcular var mı? Bir de bu oyunculara hakim olacak başlarında bir teknik direktör var mı?