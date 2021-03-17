Beşiktaş'ın Başakşehir maçı oyununu böyle yorumladı! "Başka büyük takım yok"
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi, siyah-beyazlılar uzatmada attığı golle 3-2 kazandı ve kupada finale yükselen ilk takım oldu. Fotomaç gazetesi yazarları da bu maçı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
ERMAN TOROĞLU - BAŞKA BÜYÜK TAKIM YOK
Maç başlıyor Beşiktaş, hem hücumda hem defansta çok dengeli bir futbol oynuyor. Hep beraber basıyorlar, hep beraber rakibe pres yapıyorlar, Başakşehir'e açık alan bırakmıyorlar. Bu presi aynı anda yaptıkları için Başakşehirli oyuncular kafalarını kaldıramıyorlar ve maç 2-0 oluyor. İkinci yarı başladığında siyah-beyazlı futbolcular diyorlar ki "Biz bir 15-120 dakika götürürsek, hatta bir gol de bulursak bu işi bitiririz."
Çünkü maç 2-0 olup soyunma odasına girilince, bütün kafalar pazar günü Fenerbahçe'yle oynanacak maça gidiyor ama işte futbolda bu yok. Bu sefer Başakşehir ikinci yarıda hem topa sahip oluyor, hem oyuna. Beşiktaş takımı ne pres yapabiliyor, ne hücum, ne de defans. Ve bir anda maç 2-2 oluyor.
İkinci yarı Beşiktaş'ın bir tek pozisyonu var. Larin'in kafasını kaleci Mert Günok mükemmel çıkarıyor. Aslında maçın kırılma noktası burası oldu. İki tarafın oyuncuları da iyi niyetle mücadele ettiler. Çünkü hepsinin aklı ligdeydi. Biri şampiyonluğa oynuyor, biri küme düşmemeye. Böyle olunca da hakeme fazla iş düşmedi. O da büyük hata yapmadı.
Beşiktaş, ikinci yarının ilk 15 dakikasında her zamanki temposunda olsa ve maçı 3 yapsa, bu karşılaşmayı 120 dakika oynamaya mecbur kalmayacaktı. Yani; 45+15 yapar 60. Bir 15 dakika, onları Başakşehir karşısında 120 dakikaya taşıdı. 2-2'den sonra siyah-beyazlılar baktılar ki işin sonu elenmek de olabilir. Bu sefer tekrar gaza basmaya başladılar.
Öyle olunca da 3. golü buldular. 3'ten sonra topları daha iyi yerden sokabilseler oyuna, 4 de olurdu ama karşılarına hep pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı çıkıyor. Bu maç tamam da bir de o var. Çünkü o maçta rakiplerini yenerlerse onu devre dışı bırakacak. Galatasaray'la teke tek kalacaklar.
Düşünün Fenerbahçe 22 transfer yapıyor. Galatasaray'ın kadrosu bayağı iyi. Sezon başlarken, "Bu Beşiktaş'tan fazla bir şey olmaz" diyorduk. Ama akıllı nokta transferler yaptılar. Sergen de doğru işler yapınca iş bu noktalara geldi. Bakınız; fazla oyuncu olması demek o takımın iyi takım olması demek değildir. Birbirine uyan oyuncular var mı, birbirini destekleyen oyuncular var mı, daha da önemlisi takım için oynayan futbolcular var mı? Bir de bu oyunculara hakim olacak başlarında bir teknik direktör var mı?
Şu anda Beşiktaş bu ligde yakaladı. Sürdürebilir mi, göreceğiz. Ama bugün kupa finalinde Beşiktaş'tan başka büyük takım yok. O zaman diğerleri aynaya bakacaklar, "Biz nerede hata yapıyoruz" diye. Dün akşamki kupa maçı Türkiye liginde oynanan çok maçtan daha kaliteli ve zevkli oldu. 5 tanede gol olunca, seyredenler büyük keyif almışlardır.
TURGAY DEMİR - MED-CEZİR
Başakşehir ilk yarıda sanki dört gün önceki maçın devamını oynar gibiydi... Öylesine yorgun, bezgin ve umutsuzdular... Beşiktaş tam tersi, İlk yarıda takır takır futbol oynayan, rakibine pozisyon vermeden iki hatta ofsayta takılarını sayarsak üç gol atan Kartal aslında işi bitirmiş gibi bir görüntü veriyordu... Sergen Yalçın ne derbiyi çok fazla kafasına takmış ne Başakşehir'i küçümsemiş akılcı bir rotasyonla sağdaki oyun gücünü koruma hedeflemişti...
Her zamanki gibi orta şiddette bir prese dayalı oyun gücüyle sahaya hakim olan Beşiktaş ilk 45'te deyim yerindeyse terlemeden kupanın bir ucundan tuttu... İkinci yarıda manzara İstanbul'un havası gibi birdenbire değişti... Larin, Atiba, Adem Ljajic ve N'Sakala'yı sahaya süren Sergen hoca derbiyi de düşünüp Aboubakar'ı kenara alınca Beşiktaş'ın ön taraftaki etkinliği azaldı... Buna karşılık Başakşehir'de Aykut Kocaman, Giuliano, Crivelli, Azubike ve Aleksic'i sahaya sürünce konuk takım şekli şemali değişti. İlk yarıda korkan Başakşehir ikinci bölümde cesur ve atak futbolu tercih etti.
Maçı kazandım, turu kaptım havasında rehavete kapılan Beşiktaş'a karşı çok az görülen şansını zorlamayı tercih eden Başakşehir Deniz'in etkili oyunuyla arka arkaya ilk gol buldu... Hal böyle olunca bitti denilen maç bir bakıma yeniden başladı ve uzatmalara gitti... Uzatmada Beşiktaş yine bildiğimiz oyuna döndü ve Larin'le fişi çekip kupaya uzandı...
REHA KAPSAL - DEJAVU
Beşiktaş maça yüksek pres gücüyle başladı. İlk 35 dakika Başakşehirli oyuncuları kendi kalelerine yüzlerini döndürmeden çok iyi ön alan ve bölgesel baskı yaptılar. Pas ritmi, oyun hızları ve Aboubakar'ın konsol oyunlarındaki gibi attığı golle öne geçtiler. Arkasından Vida'nın golüyle de ilk yarının son bölümü haricinde oyunun hâkimiydiler.
İkinci yarıda Aboubakar'ın çıkması Beşiktaş'ın sadece hücum gücünü değil orta saha organizasyonlarını da etkiledi. Sırtı dönük oynayabilen, arkadaşlarına alan açan, orta sahada pas trafiğine yardım eden çok yönlü bir oyuncu Aboubakar. Beşiktaş'ın saha içinde bireysel olarak organizasyonlarının en etkili oyuncusu çıkınca ve orta sahada Oğuzhan ile Dorukhan oyundan düşünce Başakşehir oyunu kontrol etmeye başladı.
Daha fazla ilk devreye göre rahat topa sahip olmaya başladı Başakşehir. Devamında konuk ekibin ikinci devrede saha içindeki enerjisinin yükselmesi, öne doğru gitme ve oynama istekleri de artınca beraberliği yakaladılar. Burada Beşiktaş 2-0'ı koruma oyununu doğru uygulayamadı. Tempoyu düşürürken kaliteyi de düşürdüler.
Hafta sonu derbi olması, skoru bulduktan sonra kafaların oraya yönelmesine sebep olmuş olabilir. Oyun kalitesini de olumsuz yönde etkiledi. Her iki yarıda da çok farklı iki takımın oyunu vardı. 4 gün önce oynanan maçın bir kopyası oldu. Kaçan Beşiktaş yakalayan Başakşehir. Son sözü söyleyen yine Beşiktaş oldu ve 'dejavu' yaşandı. Siyah-beyazlılar kupada finale kaldı. Ligde de şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olacağını gösteriyor. Bu galibiyet sadece final değil, moral motivasyon açısından Beşiktaş adına çok önemliydi.
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