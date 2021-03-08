08 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş gücünü forvetlerinden alıyor! Vincent Aboubakar ve Cyle Larin...

Kartal gücünü forvetlerinden alıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

'de şampiyonluk yarışının en iddialı ekibi konumunda bulunan Beşiktaş'ın bu başarısının altında forvet performansları yatıyor. Kartal'ın süper forvetleri ve , bu sezon 36 gole etki edip Beşiktaş’a yüzde 61’lik gol katkısı sağladı. Derbileri de boş geçmeyen ikilinin performansı Kartal’ı yeniden zirveye taşıdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberlei ( haberleri)

Üst üste 5 maçını kazanarak 'de yeniden zirveye yükselen Beşiktaş'ta tüm takım müthiş bir performans gösteriyor ancak iki isim var ki doğrudan puanlara etki ediyor. Bunlar sezonun flaş golcüleri ve ... Son olarak 'te 2 gol atarak zaferi getiren Aboubakar toplam gol sayısını 15'e yükseltip kazanılan puanlarda büyük pay sahibi oldu. Gol krallığı yarışında 2. sırada olan Kamerunlu forvet 4 de asisti eklenince skor katkısında ligin zirvesine çıktı. Elbette de mevkidaşından geri kalmadı ve Kartal'a büyük destek sağladı.

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SAYMAKLA BİTMİYOR

Kanadalı forvet bu sezon toplamda 16, ligde ise 13 golle siyah-beyazlı takımın en skorer 2. ayağı oldu. Yine Aboubakar gibi 4 de gol pası verip 17 gole direkt etki etti. -Cyle Larin ikilisinin ligdeki gol ve asistleri toplamı 36'yı buldu. Süper ikili ayrıca büyük maçlarda da klasını konuşturdu. Aboubakar; 'ye 2, 'a 1 gol atarken, Larin ise Fenerbahçe ve derbilerinde asist yapma başarısı gösterdi. Ayrıca Aboubakar bu sezon 3 maçta ikişer kez (Fenerbahçe, , ) gol sevinci yaşarken, Larin de karşılaşmasında 4 gol birden attı.

KENDİSİ DE SÖYLEDİ

Aboubakar da maçı sonrası hem takım bütünlüğü hem Larin'le uyumuna vurgu yapıştı. Kamerunlu santrfor, "Takım ruhunu sahaya yansıttık. Larin ile bu sezon çok gol attık. Benim de gol atmam önemli ama daha da önemlisi takımın başarısı" demişti. (Fotomaç)

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