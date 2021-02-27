27 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş rakiplerine gol olup yağıyor!

Beşiktaş gol olup yağıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Süper Lig'in 27. haftasında 'u 3-0 mağlup eden , rakiplerine gol olup yağmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu sezon 10. defa bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de hücum performansıyla göz kamaştırıyor. Sadece takımın hücum oyuncuları değil, orta sahadan, beklere kadar herkes işin içinde. Böyle olunca da 'ın 'ını izlemek taraflı-tarafsız herkese keyif veriyor. Beşiktaş dün de karşılaşmasında fazla mesaideydi. İlk yarıda attığı gollerle maçı erkenden koparan siyah- beyazlılar, Süper Lig'in en skorer ekibi konumunda. Denizlispor'u farklı mağlup eden Beşiktaş toplamda 56 gole ulaştı. Bu sezon 10. defa bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetmiş oldular. Kartal bu sezon ilk defa bir maçın ilk yarısında 3 gol birden kaydetti. Beşiktaş iç sahada da ligin en skorer takımı. 'ta tam 30 defa fileleri sarsmayı başardı.

Beşiktaş zirve aşkına! Kartal ilk yarıda işi bitirdi haberin devamı

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