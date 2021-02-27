Beşiktaş rakiplerine gol olup yağıyor!
Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, rakiplerine gol olup yağmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu sezon 10. defa bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de Beşiktaş hücum performansıyla göz kamaştırıyor. Sadece takımın hücum oyuncuları değil, orta sahadan, beklere kadar herkes işin içinde. Böyle olunca da Sergen Yalçın'ın Kartal'ını izlemek taraflı-tarafsız herkese keyif veriyor. Beşiktaş dün de Denizlispor karşılaşmasında fazla mesaideydi. İlk yarıda attığı gollerle maçı erkenden koparan siyah- beyazlılar, Süper Lig'in en skorer ekibi konumunda. Denizlispor'u farklı mağlup eden Beşiktaş toplamda 56 gole ulaştı. Bu sezon 10. defa bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetmiş oldular. Kartal bu sezon ilk defa bir maçın ilk yarısında 3 gol birden kaydetti. Beşiktaş iç sahada da ligin en skorer takımı. Vodafone Park'ta tam 30 defa fileleri sarsmayı başardı.
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