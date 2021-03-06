Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Bu takımdan olmaz diyenler nerede?

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çebi, "Şampiyonluğa gidiyoruz. Sezon başında bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi neredeler? Şimdi, bu takım muhteşem, şampiyon olur demeye başladılar" dedi.. (BJK spor haberleri)

Soruları yazılı olarak alan Ahmet Nur Çebi , ilk okuduğu soruyu soran kişiyi söylemezken cevabını sert şekilde verdi.öncelikle şunu söylemeliyim bir başkana böyle soru soramazsınızBiz geldiğimizden bu yana yaklaşık 600 milyon TL'lik borç artışı var. Bazı şeyleri ne yaparsanız yapın, kur farkı ve faiz,büyük devam ediyor. Öncelik faaliyetlerimiz kar sağlamak ama futbol takımı gelirleri ile ilgili sıkıntılar var. Kulübü zor durumda bırakan kontratların 2 yıl daha devam ettiğini görüyoruz. Bu kadar yüksek ücret alan oyuncularvazgeçmiyorlar ki bunların çoğu da kadro dışı kalan oyunculardı. Bu kontratların acısını bir süre daha çekmeye devam edeceğiz. Geldiğimizden beri 200 milyon TL'lik kur artışı var. 300 milyon TL'lik dfaiz yükü var. Yaklaşık 120 milyon TL seyirci kaybımız var. 40 milyon TL Kartal Yuvası, 40 milyon TL de yayın gelirlerinden gelen fark var.

"KARIUS DAVASI DEVAM EDİYOR"

Çok büyük kaleciydi; 2,5 milyon Euro maaş alıyordu, kirası hariç! Şimdi Ersin'in tutacağız, maddi ve manevi anlamda gökyüzüne çıkaracağız. Ersin aldığı paranın yüzde 1'ini bile almıyor. Pandemi döneminde basıp gidiyor, dava açıyor. Biz de mücadelemize devam ediyoruz.Mesut Bakkal'ın hayat hikayesini anlattığı kitapta Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili konular hakkında TFF'ye başvuru yaptık ama maalesef reddedildi. Mühim olan, gönüllerde kayıtlara geçmesidir. Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. TFF davayı reddetti."Çok yüksek kontratları olan futbolcular bu konuda bir indirim yapmıyorlar. Birçoğu da kadro dışı bırakılmasına rağmen 'Ben paramı alırım, yan gelir yatarım' modundalar. Daha önce yapılan bu yüksek kontratların acısını çekiyoruz."Camiamızın geçmişte yaşanan şeylerden dolayı hakemler konusunda sıkıntısı var. Şampiyonluklarımızın çalındığını düşünüyoruz. Bu konuları Beşiktaşlı duruşuna yakışır şekilde yönetiyoruz. Bize güvensinler.

"BİZE COVID YOK MU?"

"Türkiye'de 2. kez Covid'e yakalanan nadir insanlardan biriyim. Her sabah 8'de geliyorum buraya. Bazı arkadaşları

kulüpte hiç göremiyoruz. Mesela bir avukat var, "Başkanım Covid var" diyor. Bize yok mu?"

"TEK KALEMDE 7 MİLYON LİRAYI VERİYORUM"

"Ben 700 bin TL paramın peşinden gidiyormuşum. 7 milyon TL'yi tek kalemde bu kulübe veriyorum. Gelin, kulübe

katkı verin."

"ŞİMDİ NEREDELER?"

"Şampiyonluğa gidiyoruz. Sezon başında bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi neredeler? Şimdi 'Bu takım

muhteşem, şampiyon olur' diyorlar."

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