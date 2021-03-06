06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Aboubakar Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın'dan özür diledi

Yalçın'a tepki göstermişti! Maç sonrası Aboubakar...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede 2 gol atan Aboubakar, maçın ardından teknik direktör 'dan özür diledi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta iki gol atan Aboubakar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ve takım arkadaşlarından bir kez daha özür dileyen Aboubakar, "Geçen hafta yaptığım davranıştan dolayı hocam ve takım arkadaşlarımdan bir kez daha özür diliyorum. Biz çok iyi bir aileyiz ve tüm arkadaşlarımı, hocalarımı çok seviyorum" dedi.

Gaziantep'e karşısı iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Aboubakar, "Takım olarak değerlendirmek lazım. Larin de bu sezon çok goller attı. Ben de atıyorum ama önemli olan takımın başarısı. Takım olarak başarı yakalayabilirsek, şampiyon olabilirsek herkes adına iyi olur, güzel bir kutlama yapabiliriz" şeklinde konuştu.

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