27 Şubat 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Güven Yalçın'ı Lecce'ye kiralamıştı. İtalyan basını, sezon sonunda Lecce'nin 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacağını yazdı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Güven Yalçın ara dönemde Lecce'ye kiralanmıştı. İtalyan basını, Güven'in performansını haberleştirip, Lecce teknik direktörü Corini'nin Güven'i takımda istediğini yazdı. Yalçın'ın satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu, Lecce yönetiminin sezon sonunda bonservisini almaya sıcak baktığı aktarıldı.
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