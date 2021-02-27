A Spor'un deneyimli yorumcusu Serdar Sarıdağ, canlı yayında Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Sarıdağ, siyah beyazlı formayla sezonun flaş oyuncularından olan Larin için, Avrupa'dan bir kulübün 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığını dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberi (BJK transferleri)