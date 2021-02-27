27 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Güven Yalçın piyangosu

Beşiktaş'a Güven piyangosu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Güven Yalçın'ı 'ye kiralamıştı. İtalyan basını, sezon sonunda Lecce'nin 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacağını yazdı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Güven Yalçın ara dönemde 'ye kiralanmıştı. İtalyan basını, Güven'in performansını haberleştirip, Lecce teknik direktörü Corini'nin Güven'i takımda istediğini yazdı. Yalçın'ın satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu, Lecce yönetiminin sezon sonunda bonservisini almaya sıcak baktığı aktarıldı.

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