26 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Denizlispor maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek oldu

Beşiktaş-Denizlispor maçının VAR hakemi belli oldu
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 27. haftasında oynanacak - maçının VAR hakemi belli oldu. Mücadelede görev yapacak. ( haberleri)

'in 27. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin VAR hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı Beşiktaş-Denizlispor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu. AVAR'da ise yer alacak.

Beşiktaş-Denizlispor maçı öncesi Ogün Şahinoğlu'dan flaş açıklama: Sergen Yalçın Adem Ljajic'i yine ilk 11'de oynatacak

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Canlı yayında duyurdu! Denizlispor maçında kim oynayacak? Canlı yayında duyurdu! Denizlispor maçında kim oynayacak?
Cenk'in durumu Larin'e bağlı! İşte o rakam... Cenk'in durumu Larin'e bağlı! İşte o rakam...
Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler... Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör