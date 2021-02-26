26 Şubat 2021, Cuma
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Beşiktaş-Denizlispor maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek oldu
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Beşiktaş-Denizlispor maçının VAR hakemi belli oldu. Mücadelede Hüseyin Göçek görev yapacak. (BJK spor haberleri)
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin VAR hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı Beşiktaş-Denizlispor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu. AVAR'da ise Oğuzhan Uğurlu yer alacak.
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