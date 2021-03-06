06 Mart 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’dan ilk 11'de 3 değişiklik
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 29. haftasında ligin güçlü takımlarından Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Hafta içinde Yeni Malatyaspor karşısına çıkan 11'den 3 değişiklik yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Adem Ljajic'i kadroya dahil etti. Bu oyuncular ilk 11'e dönerken, Utku Yuvakuran, Fabrice N'Sakala ve Necip Uysal ise kulübeye geçti.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısındaki 11'i şu şekilde:
Ersin - Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan - Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin - Aboubakar.
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