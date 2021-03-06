06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’dan ilk 11'de 3 değişiklik

Sergen Yalçın’dan ilk 11'de 3 değişiklik
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.03.2021

Spor Toto 'in 29. haftasında 'yı ağırlayan 'ta teknik direktör , ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 29. haftasında ligin güçlü takımlarından 'yı konuk eden 'ta ilk 11 belli oldu. Hafta içinde Yeni Malatyaspor karşısına çıkan 11'den 3 değişiklik yapan Teknik Direktör ; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Adem Ljajic'i kadroya dahil etti. Bu oyuncular ilk 11'e dönerken, Utku Yuvakuran, Fabrice N'Sakala ve Necip Uysal ise kulübeye geçti.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısındaki 11'i şu şekilde:

Ersin - Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan - Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin - Aboubakar.

Çebi: Bu takımdan olmaz diyenler nerede? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Rıdvan Yılmaz formasına kavuştu Rıdvan Yılmaz formasına kavuştu
Beşiktaş-Gaziantep FK | CANLI Beşiktaş-Gaziantep FK | CANLI
Sergen Yalçın'dan zemin açıklaması! Sergen Yalçın'dan zemin açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ