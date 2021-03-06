Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesi Sergen Yalçın'dan zemin açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Maç öncesinde siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bizim zemin diğer statlara göre iyi durumda. Yağmur belki biraz bozabilir. Genelde zeminin durumu iyi." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Yalçın'ın o sözleri:
Bizim zemin diğer statlara göre iyi durumda. Yağmur belki biraz bozabilir. Genelde zeminin durumu iyi.
Kolay maç diye bir şey yok. Oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Özellikle Gaziantep, ne oynadığını bilen bir takım. İyi bir kadroları olduğunu düşünüyorum. Bugün çok zor bir maç bizi bekliyor ama iyi hazırlandık.
İyi oyun mu kazanmak mı derseniz, ilk etapta tercih kazanmak olur. Kazanmak çok daha önemli.
Cenk daha toparlayamadı, onda bir kemik ödemi var herhalde. İnşallah önümüzdeki hafta aramıza katılır ama baya uzun sürdü.
Diğer oyuncularımız sağlıklı. İki kalecimiz de bizim için değerli. Utku oynar, Ersin oynar. İkisi de oynadığı zaman katkı yapmaya çalışıyor.
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