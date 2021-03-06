06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesi Sergen Yalçın'dan zemin açıklaması!

Sergen Yalçın'dan zemin açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 29. haftasında sahasında 'yı ağırlayacak. Maç öncesinde siyah-beyazlılarda teknik direktör açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bizim zemin diğer statlara göre iyi durumda. Yağmur belki biraz bozabilir. Genelde zeminin durumu iyi." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 29. hafta karşılaşmasında 'yı ağırlayacak 'ta teknik direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri:

Bizim zemin diğer statlara göre iyi durumda. Yağmur belki biraz bozabilir. Genelde zeminin durumu iyi.

Kolay maç diye bir şey yok. Oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Özellikle , ne oynadığını bilen bir takım. İyi bir kadroları olduğunu düşünüyorum. Bugün çok zor bir maç bizi bekliyor ama iyi hazırlandık.

İyi oyun mu kazanmak mı derseniz, ilk etapta tercih kazanmak olur. Kazanmak çok daha önemli.

Cenk daha toparlayamadı, onda bir kemik ödemi var herhalde. İnşallah önümüzdeki hafta aramıza katılır ama baya uzun sürdü.

Diğer oyuncularımız sağlıklı. İki kalecimiz de bizim için değerli. Utku oynar, Ersin oynar. İkisi de oynadığı zaman katkı yapmaya çalışıyor.

Çebi: Bu takımdan olmaz diyenler nerede? haberin devamı

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