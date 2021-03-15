15 Mart 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada Mensah'ın Sergen Yalçın'dan izin aldığı ve Başakşehir maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Ayrıca Mensah'ın cenaze işlemleri için yurtdışına çıkmayacağı da bildirildi.
Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın acı kaybı!
Beşiktaş'ın yıldız ismi Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti. Ganalı futbolcu, Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı kadrosuna alınmadı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti. Mensah, Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada Mensah'ın Sergen Yalçın'dan izin aldığı ve Başakşehir maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Ayrıca Mensah'ın cenaze işlemleri için yurtdışına çıkmayacağı da bildirildi.
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