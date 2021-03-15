15 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın acı kaybı!

Mensah'ın acı kaybı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

'ın yıldız ismi 'ın büyükannesi vefat etti. Ganalı futbolcu, ile oynanacak maçı kadrosuna alınmadı. ( haberleri)

Beşiktaşlı futbolcu 'ın büyükannesi vefat etti. Mensah, maçı kadrosuna alınmadı.

'ta forma giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada Mensah'ın 'dan izin aldığı ve Başakşehir maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Ayrıca Mensah'ın cenaze işlemleri için yurtdışına çıkmayacağı da bildirildi.
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