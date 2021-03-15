15 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yıldız ismi Josef de Souza'dan flaş itiraf! "Uzun süre kalıp kulüp tarihine geçmek istiyorum"

Josef'ten bomba itiraf! Beşiktaş tarihine...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı de Souza, 'ya özel açıklamalarda bulundu. Josef, "Burada tarih yazmak için her şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Uzun bir süre Beşiktaş'ta kalıp adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum." dedi. ( haberleri)

Beşiktaşlı de Souza, kulübü 'ya konuştu. Siyah beyazlı kulübün yıldızı yaptığı konuşmada kendisi için 'Takımın gizli kaharamanı' denildiğini ifade etti.

İşte o sözler;

" taraftarları bana daha önce hiç görmediğim bir sevgi gösteriyor. Burada tarih yazmak için her şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Uzun bir süre Beşiktaş'ta kalıp adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum."

"Kariyerimin en iyi futbolunu şu anda oynuyormuş gibi hissediyorum. , , gibi fark yaratan oyunculara sahibiz ama sürekli 'Josef orta sahada olmasaydı takım bu şekilde oynayamazdı' cümlesini duyuyorum. Herkes yaptığım işin farkında. Burada çok önemli bir role sahip olduğumu biliyorum. Benim için 'Takımın gizli kahramanı' cümleleri söyleniyor."

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"Her zaman sahanın gerisinde oynamayı daha çok sevdim ama oynadığım kulüplerdeki futbol kalitesi sayesinde ön tarafta daha çok oynayabildim. İki tarafa da katkı vererek oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum. Beşiktaş'a imza atarken isteklerimden birisi de böyle bir rolde oynamaktı. Çok mutluyum. Eğer kariyerimin başlından beri böyle bir futbol oynayabilseydim, daha başarılı bir kariyerim olurdu."

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