Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 11. asistine ulaştı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, ilk golün asistini yaptı ve 11 asiste ulaştı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Gaziantep FK maçının 15. dakikasında Aboubakar'a attırdığı golle bu sezonki 11. asistini yaptı. Ligde asist krallığında zirvede yer alan Ghezzal, 8 asisti bulunan Max Gradel ile arasındaki asist farkını da 3'e çıkarmış oldu. Bu sezon 7. haftada Yeni Malatyaspor, 10. haftada Fenerbahçe, 11. haftada Kasımpaşa, 13. haftada BB Erzurumspor, 14. haftada Ankaragücü, 15. haftada Sivasspor, 21. haftada Göztepe ve 23. haftada Antalyaspor maçlarında 1'er asist yapan Ghezzal, 18. haftadaki Hatayspor mücadelesinde de 2 asist yapmıştı.
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