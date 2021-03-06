06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 11. asistine ulaştı

Ghezzal yine asist yaptı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 29. haftasında sahasında 'yı 2-1 mağlup eden 'ta , ilk golün asistini yaptı ve 11 asiste ulaştı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ın Cezayirli yıldızı , maçının 15. dakikasında Aboubakar'a attırdığı golle bu sezonki 11. asistini yaptı. Ligde asist krallığında zirvede yer alan Ghezzal, 8 asisti bulunan Max Gradel ile arasındaki asist farkını da 3'e çıkarmış oldu. Bu sezon 7. haftada Yeni Malatyaspor, 10. haftada Fenerbahçe, 11. haftada Kasımpaşa, 13. haftada BB Erzurumspor, 14. haftada Ankaragücü, 15. haftada Sivasspor, 21. haftada Göztepe ve 23. haftada Antalyaspor maçlarında 1'er asist yapan Ghezzal, 18. haftadaki Hatayspor mücadelesinde de 2 asist yapmıştı.

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