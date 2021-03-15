Son dakika Beşiktaş haberleri: Aboubakar'dan Sergen Yalçın itirafı! "Fazla tanımıyordum ama..."
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan transfer ettiği Vincent Aboubakar, kulüp dergisine flaş açıklamalarda bulundu. Kamerunlu golcü, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... (Bjk spor haberi)
Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Kamerunlu golcü, Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı kulüp için önemine vurgu yaptı.
"SERGEN YALÇIN GİBİ EFSANE OLMAK ÖNEMLİ"
"Sergen Yalçın'ı futbolcuyken izlememiştim ve çok fazla tanımıyordum ama güzel bir gelenek başlatıyor" diyen yıldız oyuncu, "Beşiktaş'ta oynamış, ismini bırakmış ve şu an da teknik direktörlük yapıyor. Bu geleneğin devam etmesi lazım. Sergen Yalçın gibi arkanızda iyi bir isim bırakıp, efsane olmak ve saygı kazanmak önemli" ifadelerini kullandı.
İyi ve sürekli kazanmak isteyen oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Aboubakar, takım için özel olan futbolcuyu açıkladı.
"NECİP ÇOK ÖZEL BİR FUTBOLCU"
"Takım olmak çok fazla şey gerektiriyor" açıklamasını yapan Vincent Aboubakar, "Oyuncuların ne kadar katkı vermek istedikleri çok önemli. Bu hislerimizi, kazanmayı ne kadar istediğimizi kontrol edebilirsek fark yaratabiliriz. Necip Uysal gibi karakterli oyuncular her zaman çok önemlidir. Çok özel bir futbolcu. Allah onu korumaya devam etsin" sözleriyle takım arkadaşını övdü.
Kamerunlu futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçında kaçırdığı golün, bu sezon kendisini en çok üzen an olduğunu sözlerine ekledi.
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