06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Süper Lig'de 4 maç sonra gol yedi

Beşiktaş 4 maç sonra gol yedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 29. haftasında sahasında 'yı 2-1 mağlup eden , 4 maç aradan sonra gol yedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 29. haftasında 'yı konuk eden , mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 15 ve 72. dakikalarda 'ın golleriyle skoru 2-0'a getiren siyah-beyazlılar, 90. dakikada Dicko'nun penaltıdan attığı golle, 4 maç aradan sonra kalesinde gol gördü. Antalyaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından iç sahada Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ardından Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0'lık skorla geçmişti. Bay geçilen haftanın ardından sahasında Denizlispor'u 3-0 yenen 'ın ekibi, hafta içinde oynanan karşılaşmada da Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık skorla ayrıldı. 4 maçta kalesini gole kapatan ve 12 puan toplayan siyah-beyazlılar, Gaziantep FK karşısında son dakikada penaltıdan yediği golle bu seriyi bozdu ancak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 60'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

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