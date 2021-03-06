Beşiktaş'ta Aboubakar attığı gollerle Larin’i geride bıraktı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Aboubakar, attığı 2 golle Cyle Larin'i geride bıraktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Gaziantep FK karşısında siyah-beyazlıları galibiyete uçuran isim oldu. 15. dakikada Ghezzal'ın pasında kaleci Günay'ı çalımlayarak topu filelere gönderen yıldız golcü, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Larin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Aboubakar, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve skoru 2-0'a getiren vuruşu yaptı. Bu gollerle birlikte gol sayısını 15'e yükselten yıldız futbolcu, 13 golü bulunan Larin'i geride bırakarak gol krallığı yarışında ikinci sıraya yükseldi. Aboubakar, krallık mücadelesinde 18 golü bulunan Boupendza ile de aradaki gol farkını 3'e indirmeyi başardı. Kamerunlu futbolcu bu sezon 4 de asist yaptı.
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