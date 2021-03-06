06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar attığı gollerle Larin’i geride bıraktı

Aboubakar Larin’i geride bıraktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 29. haftasında sahasında 'yı 2-1 mağlup eden 'ta Aboubakar, attığı 2 golle 'i geride bıraktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ın golcü futbolcusu , karşısında siyah-beyazlıları galibiyete uçuran isim oldu. 15. dakikada Ghezzal'ın pasında kaleci Günay'ı çalımlayarak topu filelere gönderen yıldız golcü, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Larin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Aboubakar, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve skoru 2-0'a getiren vuruşu yaptı. Bu gollerle birlikte gol sayısını 15'e yükselten yıldız futbolcu, 13 golü bulunan Larin'i geride bırakarak gol krallığı yarışında ikinci sıraya yükseldi. Aboubakar, krallık mücadelesinde 18 golü bulunan Boupendza ile de aradaki gol farkını 3'e indirmeyi başardı. Kamerunlu futbolcu bu sezon 4 de asist yaptı.

Ghezzal yine asist yaptı! haberin devamı

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