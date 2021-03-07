07 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Kadınlar Günü’ne özel pankart

Kadınlar Günü’ne özel pankart
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

, için stadyuma özel bir pankart astı.

, için stadyuma özel bir pankart astı. 'ın duvarına asılan pankartta, siyah-beyazlı kulübün çeşitli spor dallarında forması giyen sporcuların resimleri ile birlikte '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun' yazısı yer aldı.
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