06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

Son dakika spor haberleri: Kulübü’nün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğu açıklandı. ( haberleri)

'ta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün güncel borcu da duyuruldu.

Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada kulübün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanırken, alacağın ise 298 milyon 820 bin TL olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların toplam borç-alacak farkı ise 3 milyar 272 milyon 2 bin TL olarak ortaya çıktı.

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