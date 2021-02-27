27 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 4 isim sarıdan döndü

4 isim sarıdan döndü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Süper Lig'in 27. haftasında 'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart sınırındaydı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılarda dünkü mücadele öncesinde 4 isim sarı kart sınırındaydı. Valentin Rosier, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve , karşılaşmasını kart görmeden geçtiler. Teknik direktör oyuncularını gereksiz karta karşı uyarmışı. Y.Malatya'ya karşı oynayabilecekler.

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