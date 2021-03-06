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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çebi, "Şampiyonluğa gidiyoruz. Sezon başında bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi neredeler? Şimdi 'Bu takım muhteşem, şampiyon olur' dedi. (BJK spor haberleri)
06.03.2021
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