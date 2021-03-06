06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Icrypex 96 - 94 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş'ın gençleri var!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

'nin 23. haftasında , evinde 'u 96-94 mağlup etti.

: 96 - : 94

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: , ,

Beşiktaş Icrypex: 12, 23, 4, 17, 12, 10, 8, 6, Johnson 4, Mehmet Yağmur

Aliağa Petkimspor: 10, Vasiliauskas 12, Wimbush 26, Dorukhan Engindeniz 3, Hummer 18, Ray 13, Canberk Kuş 8, Zack 4, Boran Güler

1. Periyot: 29-26

Devre: 47-45

3. Periyot: 70-66

Beş faulle çıkanlar: 38.44 Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex), 39.43 Ege Arar (Aliağa Petkimspor)

'nin 23. haftasında Beşiktaş Icrypex, sahasında Aliağa Petkimspor'u 96-94 mağlup etti.


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