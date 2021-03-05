05 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Kritsyuk hamlesi!

Süper Lig devinden Kritsyuk hamlesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika spor haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Rus basını, Krasnodar’dan Belenenses’e bedelsiz olarak giden kaleci Stanislav Kritsyuk’un Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı.

Siyah-beyazlıların başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu için Lyon'un devreye girmesinin ardından 'ta kaleci arayışları hız kazandı. Utku Yuvakuran'ın performansından memnun olan siyah-beyazlılar genç kaleciyi takımda tutma kararı almıştı. Fakat Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Rus basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde Beşiktaş'ın Stanislav Kritsyuk için devreye girdiği belirtildi. 'in transfer etmekten vazgeçtiği yazılan kalecinin yeni durağının Beşiktaş olabileceği iddia edildi. Beşiktaş'la birlikte Alanyaspor'un da devrede olduğu yazıldı. Krasnodar'dan Portekiz ekibi Belenenses'e bedelsiz olarak transfer olan 30 yaşındaki Rus kalecinin güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

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