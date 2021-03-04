Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yıllar geçtikte birçok şey değişti ama Atiba'nın performansı değişmedi. 1962 dakika ile takımın en çok süre alan ismi olan 38 yaşındaki Kanadalı orta saha, 4 gol ve 4 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcu, 4 gole daha katkı vermesi halinde kariyer zirvesine ulaşacak.

Yeni Malatya'da attığı şık golle Beşiktaş'ın sahadan üç puanla ayrılmasını sağlayan Atiba Hutchinson, ortaya koyduğu performansla yıllar önce söylediği, "Kendimi genç ve taze hissediyorum. Yaş sadece bir sayı dostum" sözünün gerçekliğini de ispat etti. 38 yaşında olmasına rağmen oyun ritminden hiçbir şey kaybetmeyen yıldız orta saha, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta görev yaparken bunların 23'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 1962 dakika ile takımın ligde en fazla süre alan ismi oldu.

SAHA DIŞINDA DA KAZANDIRDI

Sabah'ın haberine göre; daha şimdiden 4 gol ve 4 asiste ulaşan Atiba, skora 4 kez daha katkı vermesi halinde kariyer rekorunu kıracak. Tecrübeli futbolcu, 8 sezondur takıma önemli katkı sağlarken, saha dışında da Cyle Larin'in Beşiktaş'a kazandırılmasında başrolü oynadı. Atiba 2018'in devre arasında yönetime Kanada Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Cyle Larin'i önerip bu transfere vasile oldu. Larin de Beşiktaş ile bu sezon yeniden parlarken toplam 16 gol ve 3 asistle transfer piyasasını iyice yükseltti.

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