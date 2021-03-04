Son dakika Beşiktaş haberleri: Biyonik adam Atiba! 4 gol daha atarsa...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yıllar geçtikte birçok şey değişti ama Atiba'nın performansı değişmedi. 1962 dakika ile takımın en çok süre alan ismi olan 38 yaşındaki Kanadalı orta saha, 4 gol ve 4 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcu, 4 gole daha katkı vermesi halinde kariyer zirvesine ulaşacak.
Yeni Malatya'da attığı şık golle Beşiktaş'ın sahadan üç puanla ayrılmasını sağlayan Atiba Hutchinson, ortaya koyduğu performansla yıllar önce söylediği, "Kendimi genç ve taze hissediyorum. Yaş sadece bir sayı dostum" sözünün gerçekliğini de ispat etti. 38 yaşında olmasına rağmen oyun ritminden hiçbir şey kaybetmeyen yıldız orta saha, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta görev yaparken bunların 23'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 1962 dakika ile takımın ligde en fazla süre alan ismi oldu.
SAHA DIŞINDA DA KAZANDIRDI
Sabah'ın haberine göre; daha şimdiden 4 gol ve 4 asiste ulaşan Atiba, skora 4 kez daha katkı vermesi halinde kariyer rekorunu kıracak. Tecrübeli futbolcu, 8 sezondur takıma önemli katkı sağlarken, saha dışında da Cyle Larin'in Beşiktaş'a kazandırılmasında başrolü oynadı. Atiba 2018'in devre arasında yönetime Kanada Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Cyle Larin'i önerip bu transfere vasile oldu. Larin de Beşiktaş ile bu sezon yeniden parlarken toplam 16 gol ve 3 asistle transfer piyasasını iyice yükseltti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!
- Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?
- Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye risk haritası açıklandı!
- Sağlık Bakanlığı risk haritası açıklandı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler kaça kadar açık olacak?