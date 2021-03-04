04 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Biyonik adam Atiba! 4 gol daha atarsa...

Biyonik adam Atiba! 4 gol daha atarsa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta yıllar geçtikte birçok şey değişti ama 'nın performansı değişmedi. 1962 dakika ile takımın en çok süre alan ismi olan 38 yaşındaki orta saha, 4 gol ve 4 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcu, 4 gole daha katkı vermesi halinde kariyer zirvesine ulaşacak.

'da attığı şık golle 'ın sahadan üç puanla ayrılmasını sağlayan , ortaya koyduğu performansla yıllar önce söylediği, "Kendimi genç ve taze hissediyorum. Yaş sadece bir sayı dostum" sözünün gerçekliğini de ispat etti. 38 yaşında olmasına rağmen oyun ritminden hiçbir şey kaybetmeyen yıldız orta saha, bu sezon 'de 24 maçta görev yaparken bunların 23'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 1962 dakika ile takımın ligde en fazla süre alan ismi oldu.

SAHA DIŞINDA DA KAZANDIRDI

'ın haberine göre; daha şimdiden 4 gol ve 4 asiste ulaşan , skora 4 kez daha katkı vermesi halinde kariyer rekorunu kıracak. Tecrübeli futbolcu, 8 sezondur takıma önemli katkı sağlarken, saha dışında da 'in Beşiktaş'a kazandırılmasında başrolü oynadı. Atiba 2018'in devre arasında yönetime 'nda birlikte forma giydiği Cyle 'i önerip bu transfere vasile oldu. Larin de Beşiktaş ile bu sezon yeniden parlarken toplam 16 gol ve 3 asistle transfer piyasasını iyice yükseltti.

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