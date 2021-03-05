Son dakika Beşiktaş haberleri: Tecrübeli stoperi Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Hırvat futbolcuya 1.7 milyon Euro ücret ve 2 yıllık yeni sözleşme önerdi. İşte detaylar...

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatmak için ilk hamleyi yaptı. Dinamo Kiev'den transfer edildiği dönemde 3 milyon euro yıllık ücrete imza atan Hırvat stopere, 2 senelik daha sözleşme teklif edildi. Kısa süre önce menajeri Uğur Avadan'la yollarını ayıran Vida, 300 bin euro'luk yani yaklaşık yüzde 10'luk bir indirime gitmişti. Fotomaç'ın haberine göre, yönetim Vida'ya yüzde 40 indirimle yeni bir sözleşme önerdi. Yani kendisine yıllık 1 milyon 725 bin euro teklif etti. Sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Vida'nın yönetimden gelen bu teklifi düşünmek için süre istediği belirtilirken, Hırvat oyuncunun 2 sene daha İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

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