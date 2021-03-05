05 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Vida'ya yeni teklif! İşte önerilen rakam

Vida'ya yeni teklif! İşte önerilen rakam
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika haberleri: Tecrübeli stoperi Domagoj 'nın sözleşmesini uzatmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Hırvat futbolcuya 1.7 milyon Euro ücret ve 2 yıllık yeni sözleşme önerdi. İşte detaylar...

, Domagoj 'nın sözleşmesini uzatmak için ilk hamleyi yaptı. 'den transfer edildiği dönemde 3 milyon euro yıllık ücrete imza atan Hırvat stopere, 2 senelik daha sözleşme teklif edildi. Kısa süre önce menajeri Uğur Avadan'la yollarını ayıran Vida, 300 bin euro'luk yani yaklaşık yüzde 10'luk bir indirime gitmişti. Fotomaç'ın haberine göre, yönetim Vida'ya yüzde 40 indirimle yeni bir sözleşme önerdi. Yani kendisine yıllık 1 milyon 725 bin euro teklif etti. Sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Vida'nın yönetimden gelen bu teklifi düşünmek için süre istediği belirtilirken, Hırvat oyuncunun 2 sene daha İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

Flaş Aboubakar sözleri! haberin devamı

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