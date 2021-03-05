Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı! Cenk Tosun...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kafilesi açıklandı. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken, sakatlığını atlatan Montero kadroya dahil edildi.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyen Francisco Montero da kadroya dahil edildi. Sakatlığı süren Cenk Tosun ise kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.
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