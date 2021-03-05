05 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı! Cenk Tosun...

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı! Cenk Tosun...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 29. haftasında sahasında 'yı konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kafilesi açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken, sakatlığını atlatan kadroya dahil edildi.

'ın Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyen Francisco da kadroya dahil edildi. Sakatlığı süren ise kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.

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