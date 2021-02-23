23 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz'ün Avrupa hayalleri suya düştü! İşte Real Betis'in teklifi...

Dorukhan'ın Avrupa hayalleri suya düştü!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

'ın sözleşme yenileme teklifine halen olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermeyen 'ün, umutları da suya düştü. Milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulübü 'in teklifi, Dorukhan'ı ikna etmeye yetmedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ün durumu yılan hikayesine dönmüş durumda. Yönetimin yaptığı uzatma teklifi kabul etmeyen ve 'da takım arayışlarını sürdüren orta saha, beklentilerinin karşılığını alamadı. Dorukhan için menajeri , 'le bir görüşme yaptı. Ancak Beşiktaş'ın 900 bin euro önerdiği milli oyuncuya ekibinden yılda 1.5 milyon euro'luk bir teklif yapıldı. Ancak vergiler düştüğünde bu rakamın 800 bin Euro'sunun cebine girecek olması Dorukhan'ı hayal kırıklığına uğrattı. Dorukhan'ın Avrupa hayalinin her gün biraz daha kaybolduğu ve Beşiktaş'ta kalmaya yaklaştığı öğrenildi.

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ALTERNATİFİ HAZIR

Beşiktaş'ta, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hedefleyen Dorukhan Toköz'ün yerine getirilmesi planlanan isim belli oldu. Siyah-beyazlılar Dorukhan'ın takımdan ayrılması durumunda bu bölgeyi 'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'la doldurmayı planlıyor. ekibinde forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Salih, Köln'de 85 maçta forma giyerken 2 gol attı, 6 da asist yaptı. (Fotomaç)

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