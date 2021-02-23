Dorukhan Toköz'ün Avrupa hayalleri suya düştü! İşte Real Betis'in teklifi...
Beşiktaş'ın sözleşme yenileme teklifine halen olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermeyen Dorukhan Toköz'ün, Avrupa umutları da suya düştü. Milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İspanyol kulübü Real Betis'in teklifi, Dorukhan'ı ikna etmeye yetmedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün durumu yılan hikayesine dönmüş durumda. Yönetimin yaptığı uzatma teklifi kabul etmeyen ve Avrupa'da takım arayışlarını sürdüren orta saha, beklentilerinin karşılığını alamadı. Dorukhan için menajeri Ahmet Bulut, Betis'le bir görüşme yaptı. Ancak Beşiktaş'ın 900 bin euro önerdiği milli oyuncuya İspanyol ekibinden yılda 1.5 milyon euro'luk bir teklif yapıldı. Ancak vergiler düştüğünde bu rakamın 800 bin Euro'sunun cebine girecek olması Dorukhan'ı hayal kırıklığına uğrattı. Dorukhan'ın Avrupa hayalinin her gün biraz daha kaybolduğu ve Beşiktaş'ta kalmaya yaklaştığı öğrenildi.
ALTERNATİFİ HAZIR
Beşiktaş'ta, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hedefleyen Dorukhan Toköz'ün yerine getirilmesi planlanan isim belli oldu. Siyah-beyazlılar Dorukhan'ın takımdan ayrılması durumunda bu bölgeyi Köln'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan'la doldurmayı planlıyor. Alman ekibinde forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Salih, Köln'de 85 maçta forma giyerken 2 gol attı, 6 da asist yaptı. (Fotomaç)
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