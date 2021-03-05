05 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi

Kartal'dan flaş açıklama!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika spor haberleri: , son günlerde gündem olan hakemler ve bunun üzerine açıklamalar yapan kulüpler için bir paylaşımda bulundu. ()

, son günlerde gündem olan hakemler ve bunu üzerine açıklamalar yapan kulüpler için bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR;

Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.

ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.

Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.

Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı! Cenk Tosun... Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı! Cenk Tosun...
Yalçın ve Aboubakar arasında ne oldu? Yalçın ve Aboubakar arasında ne oldu?
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ