05 Mart 2021, Cuma
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İŞTE O AÇIKLAMALAR;
Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.
Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.
Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.
Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz.
Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, son günlerde gündem olan hakemler ve bunun üzerine açıklamalar yapan kulüpler için bir paylaşımda bulundu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, son günlerde gündem olan hakemler ve bunu üzerine açıklamalar yapan kulüpler için bir paylaşımda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR;
Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.
Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.
Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.
Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz.
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